台灣千年一遇的「仙女系」空姐！　網民暴動：想當男友

有「世紀天使」之稱的正妹空姐林巧評，皮膚白皙，五官精緻，完全看不出來是7年級生。目前林巧評在商務飛機上服務，一般人想搭也搭不到，小編這就來撒福利啦！不多說了快看圖吧！

「顏值高」是空姐普遍給大家的印象，小編要介紹一位顏值、氣質絕佳的仙女系空姐，不僅多次攻佔PTT表特版，服勤時更曾因電視節目《綜藝玩很大》紅到日本。 登登！就是她！Cheryl林巧評，暱稱林巧子，淡江畢業的7年級生，被譽為「世紀天使」。欸～不是吧！她的模樣說18歲都有人信耶！

有「世紀天使」之稱的正妹空姐林巧評。（IG@cherylciaociao）

林巧評過去在威航服務（已停業），現在則是在商務飛機上服務（就是一般人上不去的那種），所以小編貼心的來撒福利啦！除了當一個稱職的空姐，她也是個會生活的人。不工作時候，她每周會去3次女性健身房，她最擅長的運動是羽球和游泳，最愛的嗜好是畫圖和旅行。林巧評柔和地說，她都會隨身攜帶畫筆，隨時畫下旅行的美好過程。

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有網友見到林巧評美照不禁說「拉高空姐平均顏值」、「航空業顏值擔當」、「氣質仙女」、「說好女人過25歲膠原蛋白會流失的呢」，還有網友神秘兮兮的稱「本人比照片更美」，更有人直呼：「好想當她的工具人。」

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