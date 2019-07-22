真人版娜美？于大夢被封世新超胸正妹　與羅志祥傳緋聞前已爆紅

早前與羅志祥傳出緋聞的世新正妹「于大夢」到底是誰？是甚麼原因讓他火速竄紅？

剛畢業於世新資管系身高170、48公斤的于大夢，亮麗外表、超胸身材，讓她的人氣沒有銳減過。但除了與黃立成、余祥銓、辰亦儒還有近期的羅志祥傳出緋聞外，你對這位仙女的認識有多少呢？

疑似羅志祥小三的于大夢被封「世新超胸正妹」。（Instagram@ydmeng）

如果有常看《大學生了沒》的你應該對于大夢不陌生，身為固定班底的他，因為這個節目大大的幫她曝光，使她在網路上的人氣爆棚，甚至在PTT的表特版上流傳他許多的照片，成為網友們話題度最高的人氣王。甚至有網友寫道：「她是我心中的女人，身材可以說是真人版娜美！」就連同班同學也說于大夢在他們班根本仙女，在眾多男生的資管系裡面，根本是萬綠叢中一點紅。

有網友表示于大夢的身材可以說是真人版娜美。（Instagram@ydmeng）

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因為《大學生了沒》還有網路輿論的關係，讓她在2015年的時候上了網路節目《校花點點名》，甚至在同年還上了吳宗憲的節目《綜藝大熱門》，在節目上大秀才藝表演彈鋼琴，也在2016年的時候演出台灣愛奇藝網路劇《N世代之青春降臨》，她的人氣並沒有因為還沒有代表作就因此消聲匿跡。

大家最好奇的應該是于大夢的感情觀，她曾在節目透露，會先以考研究所為優先，認為談感情不需要談太多，如果人生中能遇到一個值得依賴的人，她不排斥結婚生子當個全職的家庭主婦，而自己的媽媽對於他的交友狀況也管得特別嚴，認為她年紀輕輕的不應該那麼早交往，她還透露曾經有個追求者為了追求他將他的照片做成50寸拼圖，雖然當下很感動，她的超仙外表與身材也是替他帶來了不少困擾。

未來決定讀研究所的她目前還沒有對象，只能說廣大的男性同胞還是有機會的，革命尚未成功，同志仍需努力啊！

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