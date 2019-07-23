被封「最可愛超商店員」出道！　日本美女藝人自爆：係假嘅

「全日本最可愛超商店員」的女藝人源藤恩里，日前上綜藝節目時自爆學經歷都是假的！網友心碎滿地，但表示：正妹沒關係，可愛就好！

日本一個24歲女藝人源藤恩里（源藤アンリ），打着「全日本最可愛超商店員」的名號出道，由於顏值高再加上超商店員的職業，短短半年發展的相當順利，上節目、拍MV、拍廣告。然而，在上個月播出的綜藝節目上，她竟然自爆從來沒在超商工作過，就連學歷也都是騙人的，而且半年就改了7次藝名。

以「全日本最可愛超商店員」聞名的女藝人源藤恩里。（Twitter@源藤アンリ）

打開源藤恩里的藝人檔案，上面大大寫着「日本最可愛超商店員」。源藤恩里早前受邀參加《有吉大反省會》，是一個讓藝人以各自需要反省的理由參與的綜藝節目。在節目上，源藤恩里一登場就自爆：「是假的我不是超商店員」，表示當時只是不想參加公司培訓才謊稱在超商工作。

源藤恩里的藝人檔案上面寫着「日本最可愛超商店員」。（《有吉大反省會》截圖／Dailymotion）

說謊就像滾雪球一樣，要圓一個謊，就要說更多的謊。源藤恩里說謊的紀錄可不只有這個。每次上節目前，她都會事先查好一堆超商店員才知道的經驗在節目中分享，以免謊言戳破。甚至她還會在社群網站上，貼出「今天在超商上完夜班好累」的貼文，營造出自己從超商下班的形象。

源藤恩里在社群網站上貼出「今天在超商上完夜班好累」的貼文。（《有吉大反省會》截圖／Dailymotion）

除了工作造假以外，學歷也是假的。源藤在節目上表示，「被問學歷的時候我都說是青山學院大學或菲利斯女學院大學畢業的，因為我在鄉下出生覺得很自卑」，實際上她是從產業能率大學畢業。另外，更扯的是她瞞着母親出道，因為怕被發現，所以半年內改了7次藝名。

正妹就可以說謊？雖然有部分鄉民認為人長得可愛就算說謊也可以被原諒，但還是有部分網民不認同她的行為。《有吉大反省會》的節目來賓也表示：

這種女生一定會搶別人男友，雖然我沒遇過，但她完全沒有一點罪惡感。

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