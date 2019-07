拍半裸照遭攝影師舉報　伊朗女模流亡法國瞓街　「我仍感自豪」

伊朗29歲女模特兒納格茲亞(Negzzia)2017年因為拍攝半裸沙龍照,結果被當局視為不雅及有傷風化,且違反伊斯蘭文化,甚至有被捕的風險,後來她輾轉逃亡至土耳其,2018年決定向法國巴黎政府申請政治庇護。在等待批核期間她雖然受盡苦頭,甚至試過露宿街邊,不過她沒有後悔,並形容自己「成功從伊斯蘭的嚴刑峻法中獲得解放」。

伊朗29歲女模特兒納格茲亞曾數度登上當地時尚雜誌封面。(IG@negzzia圖片)

納格茲亞幾年前在伊朗替一個服裝品牌拍攝廣告,曾數度登上當地時尚雜誌封面,後來與一些內衣品牌合作,經常拍攝性感照片,然而由於伊朗當局禁止商鋪在櫥窗展示女性內衣或裸露廣告,因此引起不少爭議。

一名曾經與納格茲亞合作過的攝影師其後向警方呈交她的半裸照,結果遭當局指違反伊斯蘭文化,令她事業盡毀,面臨「鞭刑」甚至生命受威脅。2017年,納格茲亞為了逃避伊朗革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps,IRGC)的追捕離國,逃往土耳其。

險被騙去當脫衣舞孃

去年11月,納格茲亞向法國難民保護局(French Office for the Protection of Refugees and Stateless People,OFPRA)申請政治庇護,但在等待審核申請期間,她逐漸花光積蓄,無法再住旅館,加上在巴黎沒有親友,最終被迫流落街頭,試過夜晚睡路邊長凳、地下停車場,白天則盡量留在有暖氣和無線網路供應的咖啡店,並在社交媒體Instagram上刷存在感。

納格茲亞表示,在巴黎的生活並不順利,甚至有人訛稱幫她,實則想讓她去當脫衣舞孃,「某日我把裙子賣了,換取10歐元來買吃的,但我仍然很自豪,因為我走出了舒適圈,打破了所有對女性沒有一點尊重的規則」。

提出庇護申請後,納格茲亞每日可領取6.8歐元津貼,同時獲得伊朗裔律師薩柏(Sahand Saber)幫助,暫住臨時居所。法國內政部長卡斯塔納(Christophe Castaner)表示,有關部門正與納格茲亞保持聯絡,承諾會密切留意她的情況。