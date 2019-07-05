拍半裸照遭攝影師舉報　伊朗女模流亡法國瞓街　「我仍感自豪」

伊朗29歲女模特兒納格茲亞（Negzzia）2017年因為拍攝半裸沙龍照，結果被當局視為不雅及有傷風化，且違反伊斯蘭文化，甚至有被捕的風險，後來她輾轉逃亡至土耳其，2018年決定向法國巴黎政府申請政治庇護。在等待批核期間她雖然受盡苦頭，甚至試過露宿街邊，不過她沒有後悔，並形容自己「成功從伊斯蘭的嚴刑峻法中獲得解放」。

伊朗29歲女模特兒納格茲亞曾數度登上當地時尚雜誌封面。（IG@negzzia圖片）

納格茲亞幾年前在伊朗替一個服裝品牌拍攝廣告，曾數度登上當地時尚雜誌封面，後來與一些內衣品牌合作，經常拍攝性感照片，然而由於伊朗當局禁止商鋪在櫥窗展示女性內衣或裸露廣告，因此引起不少爭議。

一名曾經與納格茲亞合作過的攝影師其後向警方呈交她的半裸照，結果遭當局指違反伊斯蘭文化，令她事業盡毀，面臨「鞭刑」甚至生命受威脅。2017年，納格茲亞為了逃避伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）的追捕離國，逃往土耳其。

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險被騙去當脫衣舞孃

去年11月，納格茲亞向法國難民保護局（French Office for the Protection of Refugees and Stateless People，OFPRA）申請政治庇護，但在等待審核申請期間，她逐漸花光積蓄，無法再住旅館，加上在巴黎沒有親友，最終被迫流落街頭，試過夜晚睡路邊長凳、地下停車場，白天則盡量留在有暖氣和無線網路供應的咖啡店，並在社交媒體Instagram上刷存在感。

納格茲亞表示，在巴黎的生活並不順利，甚至有人訛稱幫她，實則想讓她去當脫衣舞孃，「某日我把裙子賣了，換取10歐元來買吃的，但我仍然很自豪，因為我走出了舒適圈，打破了所有對女性沒有一點尊重的規則」。

提出庇護申請後，納格茲亞每日可領取6.8歐元津貼，同時獲得伊朗裔律師薩柏（Sahand Saber）幫助，暫住臨時居所。法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，有關部門正與納格茲亞保持聯絡，承諾會密切留意她的情況。