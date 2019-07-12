女生最愛韓勝宇！從PDX101國民製作人年齡性別　看練習生支持度

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》已經進入尾聲，決賽將於7月19日舉行，相信大家都很期待到底誰能出道成為下一任的國民男團吧？最近，韓國的搜尋器Naver TV Cast發布了一系列相關的數據，從國民製作人的年齡、性別看哪些練習生的人氣最高。

韓勝宇（facebook@produce101）

韓國皇牌選秀節目《PRODUCE》系列的第4季《PRODUCE X 101》正在進行我如火如荼，7月19日將會進行現場直播的決賽了。相信不少粉絲也十分期待哪些練習生能成功出道，接任成為第二代的國民男團。節目自播出以來，熱度和討論度一直也非常高。每當新一集播出後，不少練習生的名字也會登上熱搜榜。最近，Naver TV Cast發布了與節目相關的數據，從「國民製作人」（投票人）的年齡層、性別等方面，分析練習生最受哪些人歡迎。

宋亨俊（facebook@produce101）

調查結果顯示，投票給練習生韓勝宇的女生，佔了99%，是眾多練習生女生比例最高的。而男生比例最高的練習生，則是主題曲C位孫表杓，男女比例是11:89。另一方面，10代投票比率最高的，是琴東賢；20代投票比率最高的，是李鎮赫；30代投票比率最高的，則是金宇碩。



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