Mina受恐懼症困擾停工　盤點8名曾認有心理障礙的韓星

韓國人氣女團TWICE的日籍成員Mina，日前宣布因嚴重的恐懼、不安徵狀，需暫停工作。 近年來，韓星的心理健康問題備受關注，不少藝人都因心理問題需要暫停活動。《Opener》為大家盤點，8位曾經公開承認患有心理問題的韓星，部分人未能戰勝病魔，選擇退出娛樂圈，部分人康復後重新回歸。

Mina@Twice （facebook@JYPETWICE）

【1】Mina－舞台恐懼症



人氣女團Twice的日籍成員Mina（名井南）日前透過經紀公司宣布，因為近日登上舞台時感到嚴重的不安、緊張，相討後決定停工，專心休息。雖然官方尚未公布Mina患上甚麼病，不過外界推測是「舞台恐慌症」。她最後一次公開演出為6月29日參與Twice於馬尼拉的演唱會，當時她已經目無表情，但依然硬撐整場演唱會，專業精神值得嘉許。

【2】具荷拉－抑鬱症

具荷拉為組合KARA的前成員。2009年憑著《Mister》一曲於日韓兩地人氣急升，至2016年組合正式解散。曾經紅極一時的具荷拉，先後爆出多宗與前男友有關的負面消息，雖然後來證實她才是被傷害一方，且身心飽受傷害。一波未平一波又起，她之後再因為整容被大批網友於其IG上留下惡性留言攻擊。多件負面的事接踵而來，令她患上抑鬱症，於住所內輕生，幸好最終被經理人發現及時將她送院救治。目前她已經重新站起來，並繼續於日本發展。

【3】鄭亨敦－焦慮症

曾主持《Weekly Idol》、《無限挑戰》等知名綜藝節目的搞笑藝人鄭亨敦，突然於2015年11月宣布焦慮症惡化，並將從所有節目下車、暫停一切演藝活動。專心養病大約一年後，他成功克服障礙，重新回歸韓國演藝圈，現時與《Weekly Idol》的拍檔Defconn一同主持《Idol Room》等節目。

【4】方容國－恐慌症

男歌手方容國，2012年1月以組合「B.A.P」之名出道，曾經紅極一時。但至2016年10月，經紀公司宣布他被診斷患上恐慌症，需要暫停一切活動。雖然他之後有參與歌曲的錄音，但直至2017年4月之前，他一直未能參與團隊的公開活動。期間，他亦不時於個人IG上上載一些看了令人不寒而慄的畫面，不少粉絲也非常擔心他的心理健康。幸好，現在的他已經走出陰影，並繼續以個人歌手身份活動。

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【5】太妍－抑鬱症

少女時代的隊長太妍，性格活潑開朗，想不到也正在受抑鬱症的困擾。2019年6月，她曾於IG限時動態上與粉絲玩「你問我答」，自爆近來受抑鬱症困擾。從她回答粉絲的語氣中，也能得知她的狀況非常不妙。有人問她「妳是躁鬱症嗎？」她回答說「不是，我是因為抑鬱症很辛苦。我很努力想要康復，所以正在服藥。請不要以諷刺的目光看他們。因為大家都是患者。」

【6】Wendy－舞台恐懼症

人氣女團Red Velvet的成員Joy近期因為舞台上的爆竹效果而恐懼症發作，她自爆小時候親眼目睹爆竹爆炸一刻而產生了陰影，患有「爆竹恐懼症」。除了Joy之外，原來同隊的成員Wendy也患有「舞台恐懼症」。她於2016年接受雜誌專訪時透露，自己一直患有舞台恐懼症，但慢慢累積了很多舞台經驗，而且得到粉絲的愛，她正在努力克服中。

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【7】草娥－抑鬱症



AOA的前成員草娥，2017年宣布因健康問題退團。她其後於個人IG上發文表示，自己多年來飽受抑鬱症、失眠症等心理病困擾，所以才決定退團。

【8】JinE－厭食症



女團Oh My Girl的前成員JinE，2017年因為網友的惡評而減肥，患上厭食症，體重只有39kg。當時她停工大約一年，最終仍然選擇退團。