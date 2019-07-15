【寵物萌照】松鼠狗一玩泥漿　短腳竟然瞬間起變化

最近在日本Twitter上瘋傳幾張松鼠狗的萌照，其中幾張在泥漿中玩耍的相片，在發佈後引起眾多網民熱議，原來是因為這一隻松鼠狗的小短腿在玩過泥漿後，居然發生了神奇的變化，讓看到的網民都高呼「超級可愛」！

網上瘋傳長腿松鼠狗

松鼠狗體型小巧可愛，像一個球一樣的胖胖身軀，一直都受到大家的喜愛。最近日本在Twitter上瘋傳松鼠狗的萌照，其中一輯相片中，在泥漿玩耍的松鼠狗，本來白滑短小的腿居然變成黑色長腿，還一臉天真地看著鏡頭，讓網民非常震驚！究竟發生了什麼事呢？

網民們看到照片後，用這個表情作為回應。究竟相片中發生了什麼事情呢？（Twitter）

泥漿黏腳盡顯完美身材

原來松鼠狗在泥漿玩耍後，因為濕滑的泥漿濺到腿上，本來鬆軟的毛髮一下子緊貼在身軀，松鼠狗久不見天日的完美身材就這樣被暴露在鏡頭下。

在另外一張相片可見，松鼠狗跳上石級，藏在毛髮下的瘦小雙手即刻現形，讓網民們頓時高呼真相大白，大叫「好可愛」！

頭部著地頭染泥漿

大家以為松鼠狗玩泥漿就會變得這麼可愛嗎？網民的一張相片就摧毀了你的幻想。上載相片的網民同時發佈了另外一隻松鼠狗玩泥漿的相片，只見這隻松鼠狗頭部著地，除了身軀，整個頭部和眼睛都變成泥濘色，一幅生無可戀的模樣。

小狗醜照一籮籮

其他網民看到這些相片後都忍俊不禁，紛紛將家裏寵物的相片，和網上印象深刻的相片發佈出來。大家快點擊下圖，看看這些小狗的醜態吧！

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