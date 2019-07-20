【攝影技巧】日本神人教3招　助你輕鬆駕馭證件相、自拍、合照

相信不少人影相時，無論是自拍、合照，甚至是拍證件相，出來的結果永遠都不是我們心中理想那般，總是顯得臉大、眼小，雙下巴也跑出來湊熱鬧。 近日日本一位攝影大師出席TBS電視台節目《この差って何ですか？》，教大家簡單3招解決以上問題，迎接「零死角」人生！

藪田織也是日本寫真大師，寫過不少著作教人擺POSE影相。（節目截圖）

兩個自拍黃金法則



藪田老師表示自拍時只要遵守兩項法則，就算是他這樣的胖大叔，也能瞬間變型男。



【步驟1】鏡頭對準鼻尖，再將手機上提20度（上提時頭不要跟著上揚）



【步驟2】將手機微微傾斜



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+ 3 + 2

合照切忌站兩側



老師表示，不少人合照時總覺得自己臉變大了，大多都是犯下同一種錯誤，就是站在鏡頭兩側。



因為手機的鏡頭其實也是廣角鏡，站在兩旁會有拉闊效果，比站在中央闊大約20%！



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+ 4 + 3 + 2

影證件相小祕技



相信不少人影證件相時會挺直身子，收起下巴，但拍出來的結果往往都是雙目無神，還露出雙下巴。



老師建議大家可以將頭部前伸5cm，雖然看起來好像駝背，但影證件相時是直面鏡頭，並不會拍到大家醜態，反而有收起臉部、下巴贅肉之效。



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