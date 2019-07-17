日本「最可愛女高中一年級生」入圍名單　網民：有人走錯片場了

日本每年都會舉辦不同學生選美比賽，範圍由中學到大學也有，近日「Modelpress」協辦的「日本最可愛女高中一年級生」（高一ミスコン2019）比賽公布入圍名單，卻被網民嘲諷參賽者質素參差。

2017年度「日本最可愛高中一年級生」冠軍 - 吉田莉緒（モデルプレス）

較為領先的七位參賽者



參賽者為日本全國女高中一年級生，現正進行投票及計分階段，分別以「得票數」、「Tik Tok讚好數」、「Twitter分享數」等準則評分，並於7月22日宣布決賽名單。



近日官方亦公布分數暫時領先的7位參賽者，不過似乎有日本網民不太滿意結果。有「2ch論壇」網民暗諷參賽者「水平太高」，亦有人直言有參賽者太醜，猶如走錯片場參錯賽。



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作為一年一度學生選美盛事，賽事吸引不少女高中一年級生參加，經主辦方遴選後，共有50名參賽者入圍。



其實當中也有參賽者質素頗高，只是略為遜色的人較多。不過，總不能要求太高吧，畢竟人家只是15、16歲的高中一年級生啊。



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同場加映：「最帥男高中一年級生」



其實男生版賽事亦同步進行中，近日也公布了分數較領先的6名位參賽者。