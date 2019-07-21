【性愛那些事#7】女生要不要扮高潮？　專家指後果可以很嚴重...

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 女生親密期間應該扮高潮嗎？「性愛那些事」今次請來性治療師何慕詩為大家解答，原來假裝高潮，後果可大可小！

性治療師何慕詩指出，女士扮高潮並不明智。（受訪者提供）

「如何識破女生扮高潮？」奶茶妹發現網上不少這一種的文章，不過就算讓你識破了又如何？因為當這情況出現，就代表一段關係已經出現裂痕了。所以小妹決定由源頭解決問題－「到底女生在牀上應該扮高潮嗎？」原來一個決定，很可能影響你的一生。

【假裝高潮是唯一選擇嗎？】

不少女士假裝高潮的原因很簡單，就是因為侶伴難以滿足她，為了對方著想，她只好扮作享受及高潮。何慕詩指出，在性生活中得不到滿足，假裝高潮不是唯一的選擇，其實還可以跟對方坦白，表明自己未在過程中完全享受。何慕詩認為，對於女士應否假裝高潮，大家抱有不同意見，基於不同的出發點，好處壞處見仁見智。但為大家長遠「性福」着想，何絕對不建議女士假裝高潮，直言這是一個很愚蠢的行為。

扮高潮真的是唯一的方法嗎？（網上圖片）

【假高潮總會穿煲】

何慕詩指出，兩個人最初在一起的原因，可能是因為愛、新鮮、刺激、浪漫及激情等，同時這些因素會令雙方都變得異常大方，「唔計較，冇所謂，即使性交沒有高潮又如何？戀愛大過天！」可是，當感情開始穩定，發現對方的缺點時，你又能否持續欣賞優點、包容缺點呢？這是一對情侶能否走下去的關鍵之一。因此在假裝高潮之前，何慕詩認為首先女士應該問自己一個問題：「你扮得一次，能否扮10次，能否扮100次？扮得一時，能否扮一世？」

當熱情過後，性生活的不滿足很可以成為二人的裂痕。（網上圖片）

【或成分手決裂點】

就如上面所說，當日子久了，如果雙方不滿的事持續，慢慢就會磨蝕一段感情，當初自以為能夠包容的都變得不能忍受，那麼到了忍無可忍的一天終於決定坦白，你的伴侶就會出現十萬個為什麼：「為什麼不早點告訴我？為什麼不對我坦白？為什麼一直欺騙我當我傻仔？」何慕詩認為，即使這時候女士嘗試解釋，已經無補於事，因為你已經徹底粉碎了伴侶的自尊心，剝削了伴侶在性方面的進步空間，亦剝奪了自己享受高潮的機會，更會摧毀一段辛苦建立的感情。

不向對方坦白，只會令問題愈來愈嚴重。（網上圖片）

【選擇坦白一起面對】

何慕詩指出，女士坦白表達意見，目的只為提升雙方的性愛享受。正常情況，不論男女都希望可以為自己伴侶帶來性滿足，所以互相坦白交流意見，能更有效地令兩人關係水乳交融。如果經過耐心說明，仍未獲得伴侶的理解及配合，女士亦應該考慮這是不是自己理想的伴侶。如果在關係的初期，已發現大家思想充滿分歧，那麼早點結束關係，讓雙方早日結識其他伴侶，亦未嘗不是好事。

何慕詩認為，正常情況下，男女都會希望性生活愈來愈好。（受訪者提供）

【接受不完美性愛？】

何慕詩認為，性愛不應變得公式化，如果變成例行公事，反而會令大家愈來愈不享受性愛，如果更堅持每一次都要達到高潮的話，會對雙方都形成心理壓力，反而更難達到高潮。她建議大家應以輕鬆享受為目標，「性愛唔需要每次都完美，應該係有幾多就享受幾多，當大家都感覺良好，大家先至會更加願意為伴侶付出，先會更期待有下一次。」不過她亦提醒，有少數「情況」可能跟過往經歷或身體狀態有關，如果發現自己有問題，就應盡快向專業人士求助。

如果大家有甚麼疑問，可以留言或電郵opener@hk01.com ，我「奶茶妹」會盡力為大家解答。