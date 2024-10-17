性玩具｜女生多用性玩具陰道會鬆嗎？專家：取決於一個因素

不少女生都會對性玩具感好奇，而對於有玩玩具的朋友來說，更會有不少擔心，害怕玩玩具會有反效果，例如令陰道鬆弛，甚至可能會影響跟伴侶性交時的感覺。這也是我們一位讀者的問題，為了幫助她解除疑惑，《開罐》找來性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui幫忙解答。



《下輩子我再好好過》劇照

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



【玩具不會令陰道鬆弛？】

Vera表示，不少人都會有類似問題，她認為大家要對陰道有一些基本認識。她指出陰道周圍的肌肉其實和我們身體的其他肌肉相差不遠，會隨著年紀大而鬆弛，像手臂肌肉不做運動也會鬆弛一樣。而陰道延展性高，可以延伸成為讓BB出世的產道路，但亦在一般分娩程序後回復。簡單一點說，一個人陰道的鬆弛、緊緻的程度，跟你玩哪一種玩具、玩具的大小、甚至性經驗，基本上是沒有關係的！

陰道本身也是肌肉，跟人的手臂沒有太大分別。（網上圖片）

【影響緊緻程度的是…】

就如上一點所說，玩玩具並不會令人的陰道變得鬆弛。那令真正令肌肉變得鬆弛的原因是甚麼呢？是欠缺運動、鍛鍊、年齡增長或是分娩難產。因陰道周圍的肌肉就如普通肌肉，如果長時間不用，一樣會出現鬆弛或萎縮問題。

而有一套很簡單，名為「凱格爾運動」（英語：Kegel exercise），又稱骨盆運動（英語：pelvic floor exercise），可以幫助大家鍛鍊肌肉。Vera表示，運動的原意是為了幫助孕婦強化盆骨底肌肉，幫助懷孕婦準備生產、改善產後尿失禁、年長後子宮下垂等等問題。而多做運動的效果，亦可以同時強化陰道肌肉，讓它回復緊緻。這個運動對女性有很多好處，因此她建議大家可以多做凱格爾運動鍛鍊鍛鍊。

【玩具反而有助性愛？】

Vera 認為玩具是一個探索身體的工具，想伴侶了解你的身體和喜好，首先自己要先了解自己身體反應和喜歡什麼。若自己都不了解，又怎能期望對方是你心入面個條蟲。所以她建議女生先自行探索身體，知道自己怎樣才會達致興奮後，便可以坦誠跟伴侶分享技巧，令大家都可以享受到性愛的樂趣。不過Vera強調，平時雙方的相處、了解，和溝通也很重要，心靈上的感受亦會令過程更迷人呢。

在性愛的過程中，除了性之外，亦應該有愛。（網上圖片）

【如果仍然有人說你鬆…】

Vera指自己遇過不少朋友和客人，都有問過類似問題，曾被男友老公埋怨，甚至有人說「做得多就會鬆」。當女生開始進入狀態，陰道也會自然放鬆，準備陰莖進入，所以男生覺得女生陰部「鬆」其實才是正常反應，因為意味著她已經準備好。她笑說而且可能「有時不是屋子太大，而是家具太小」。她指出，每個人都有自己感到合適和舒服的尺吋，所謂的鬆緊其實只是一個相對的概念。因此有一個可以互相滿足對方的伴侶，是一件很幸福的事呢！