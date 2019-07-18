【逃犯條例】不忿示威者被內地同學指為暴徒　中大內地生7點反駁

有中大內地生在Facebook專頁CUHK Secrets 發文指，近期看到一些親中內地生有關逃犯條例風波風留言，想作為同是內地生的身份回應一下。 帖文發布不到一天，已有三千八百多網民讚好，及四百多個分享。發文學生今日 (18日) 再發文指，「想繼續就部分NDS的其他留言做些回應。Sorry，不吐不快」。

HK01圖片 （盧翊銘攝）

內地生回應內地生



近日有中大內地生在 CUHK Secrets 發文指，「最近看了一些 NDS （內地生）的留言，我作為 NDS，來回應一下這些言論。」文中列舉三句，親中同胞有關近日逃犯條例修訂風波的留言，留言意指示威者是暴徒，在美國的話早就開槍鎮壓了； 又有留言指「香港現在搞這麼亂」，「遲早深圳要超越你們」。該名內地生逐點回應，又在文中最後，向「所有親中的 NDS ( 內地生) 同胞」表示，「你們有甚麼言論，還是要抓緊寫出來，不然回國就登陸不了臉書了」，又指「使用VPN可是非法連接國際互聯網呢，你們那麼愛國，一定不會做這樣違法的事情吧。」

HK01圖片 (余俊亮攝)

內地生翌日再發文「不吐不快」

帖文發布不到一天，已有三千八百多網民讚好，及四百多個分享。發文內地生今日 (18日) 再發文指，「想繼續就部分NDS的其他留言做些回應。Sorry，不吐不快」。



發文內地生在新帖文中，引用毛澤東語錄「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭讓。革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」，反駁網上留言指示威者太暴力，「怎麽，只允許你們暴力打人、殺人，就不允許別人砸爛幾塊玻璃？強盜邏輯」。



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