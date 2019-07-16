【逃犯條例】內地青年網上發文：冷漠縱容政權囂張愧對港人

Facebook專頁CUHK Secrets 轉載一篇自稱是內地年輕人所撰寫文章，指自己曾兩度參與反例遊行，雖不會說粵語，但眼見其他大陸同胞對事件冷嘲熱諷，「實在看不下去，所以想發出一點自己的聲音來。為香港朋友加油打氣！」 文章在CUHK Secrets 轉載後，帖文獲逾3,200多人讚好及681個分享。

陸青感謝港人：讓內地人看到人可以如此高貴

CUHK Secrets 轉載一篇原於連登討論區發表、自稱是內地年輕人所寫文章，形容自己「既不是知識分子，也不是甚麼名人，只是一個很普通的外地打工的年輕人」，曾兩度參與6月9日及6月16日的反例遊行，雖然不太會說粵語，但「香港年輕人的勇敢給了我很大的勇氣」，所以「這一次希望能發出一點聲音來」。

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轉載不足一日 帖文獲近700次分享

文章在CUHK Secrets 轉載後，帖文獲逾3,200多人讚好及681個分享。有網民留言指「被封鎖消息的世界，居然有如你視野的人，謝謝」、「多謝你，可惜你只是13億中的少數」、「感謝你。不求支持，但求諒解」、「不用記掛誰幫助過誰正確的事一起堅持」。



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