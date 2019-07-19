【PRODUCE X 101】用學分交換　送名貴禮物　粉絲奇招為偶像求票

韓國皇牌選秀節目《PRODUCE》系列的第4季《PRODUCE X 101》，即將於今晚（7月19日）舉行現場直播的決賽。20名練習生將會爭奪11個出道名額，將靠粉絲於直播期間用手機發短訊的票數來決定。為求一票，不少粉絲出盡奇招，有人用學分交換，亦有人送名貴禮物。

20名練習生與國民製作人代表李棟旭（facebook@produce101)

《PRODUCE X 101》的決賽即將於7月19日韓國時間晚上8點舉行。經過3輪淘汰後，現時只剩下20名練習生繼續比賽，當中於決賽當天得票最高的10名練習生，再加「X」練習生（即平均排名最高、但不在10名內的1名練習生）將成為最終出道組的成員。決賽舉行在即，不少粉絲也出盡全力為練習生拉票，不少人更於網上發帖承諾「如果投票給ＸＸＸ，就會給你做ＯＯＯ」。



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《PRODUCE X 101》的觀眾以10代為主，代表大部份的國民製作人都是小、中學生。不少網民近日於Twitter上載圖片，表示自己的班房牆壁現在都貼滿了各練習生的宣傳海報，成為「韓式連儂牆」！

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要數最多應援、最多宣傳的練習生，一定是來自Oui Entertainment的金曜漢。他的粉絲花巨額落重廣告，於今天（7月19日）的首爾一份報紙「首爾體育新聞」印刷20萬份頭版廣告。此外，中國的粉絲更於明洞樂天Young Plaza投資大型視頻廣告。在3次順位發表式中得過2次1位的他，相信應該很大機會能出線吧！

facebook@idolinews

進入決賽的20名練習生：