【PRODUCE X 101】呼聲比X1更高！　網民熱捧4個淘汰練習生組合

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》日前已正式完結，出道組「X1」的11名成員已塵埃落定。 不過，比賽的公平性受到不少人質疑，有網民更發現當晚的投票數差額來來去去都是幾個數，要求製作組交代事件。 另一邊廂，不少網民開始熱捧被淘汰練習生，希望他們能另組隊出道。

「X1」的11名成員為—金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚

決賽爭議不斷

7月19日舉行的《PRODUCE X 101》賽果，取決於直播期間各練習生收到短訊投票數量，以及前一個星期開始累積的網上投票數。為了幫心儀的練習生拉票，不少人出動各種奇招，包括於決賽舉行期間出動「餐車」，投票給某某練習生就可以得到免費飲料。不過，在比賽結束後，有網民發現各練習生的票數差額有異樣，來來去去都是那幾個數字，質疑製作組造馬。

從第3行（與上一名的票數差）之中可以得知，「29978」、「7495」、「119911」等數字也是經常出現

網民熱捧4個淘汰生組合

最受爭議的練習生，可說是賽前呼聲一直很高的TOP MEDIA李鎮赫。比賽期間一直名列前矛的他，一直都被粉絲看好，最終被淘汰，情況就有如《PRODUCE X 101》第2季的金鍾炫和《PRODUCE 48》的李佳恩。除了他之外，其他被淘汰練習生同樣被網民熱捧，希望他們能像JBJ、Rainz等組起初只是網民的幻想組合，最終真的成功出道的組合一樣。

呼聲最高：BY9

4隊幻想組合之中，「BY9」的呼聲最高。有粉絲甚至將BY9的出道計劃寫成一份詳細的計劃書，網民笑言「只要出道便行了」。計劃書之中，解釋了BY9的意義，是取材自無窮無盡的宇宙，而9名成員則代表9個行星。除此之外，連logo、應援手燈、出道專輯的封面、內容也詳細列了出來。

+ 3 + 2

另一方面，《PRODUCE X 101》的官方出道組合「X1」將步師兄WANNA ONE的後塵，於8月27日在高尺SkyDome舉行出道showcase正式出道。而X1的活動期為5年，是歷代以來最長。