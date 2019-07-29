SM藝人最有禮貌！　韓國地勤大爆韓星私下真模樣

不少女生都曾經幻想自己當空姐，除了可以周圍飛之外，還可以接觸到很多名人富豪。最近，一名於韓國航空業服務了10年的地勤，大爆關於韓星私底下的真模樣，當中誰最有禮貌？誰最令人討厭？

YouTube@김수달

SM娛樂最有禮貌

在韓國航空業界工作了10年的地勤「김수달」近日於自己的YouTube頻道發布影片，大談在工作期間遇上韓星的所見所聞。她表示，來自SM娛樂公司的藝人，包括少女時代、東方神起、Super Junior、EXO等，都非常有禮貌，亦不會太晚才到機場，而且連隨行的工作人員也很有禮貌。

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某solo男歌手只顧抽煙

由於可能會被告的關係，所以김수달表示不太方便透露到底這個人是誰。她指，solo男歌手「A」是有點年紀，而且最近都沒有在活動。「他非常非常喜歡抽煙，一直都坐在吸煙室抽煙，甚至已經到登機時間，要全機人等他一個。一名有經驗的地勤告訴我他應該在吸煙室，於是我便跑過去找他，並跟他說『客人您要馬上跟我去登機了，飛機要起飛了』，誰知他竟然非常煩躁地說『這姐姐今天月經來了嗎？幹麼這麼兇？』」然後我一直站在外面等，他還很悠閒地抽完煙才出來。」此外，另一名同樣是solo的男歌手「B」也是「煙剷」，亦曾經跟Ａ組過組合，兩個同樣「乞人憎」。

圖中人物與事件無關（《妒忌的化身》劇照）

某經紀公司的偶像經常遲到

接下來要說的男和女偶像組合，都是來自同一間經紀公司的。首先，他們習慣非常晚才抵達機埸。「很多人都以為他們遲到，飛機不等他們不就行了嗎？但這些偶像組合的情況，通常都是他們的工作人員抵達，辦理登機手續之後，跟地勤說他們快到了。但通常都是到最後一刻才出現。如果跟工作人員說應該來不及的話，又要將工作人員已經寄了的行李拿回來，非常費時」，那個經紀公司經常都這樣。汲取經驗後，以後再遇上這間公司的人時，她會偷偷地告訴處理行李的職員先不要寄他們的行李。

圖中人物與事件無關（《狐狸新娘星》劇照）

某經紀公司偶像組合超無禮



另一間經紀公司的女團成員的行為，曾經令김수달非常驚訝。她表示，當然該女團成員站在登機櫃檯前，不斷把口水吐進行李帶和櫃檯之間的空間中。而來自同一間公司的某男團亦同樣無禮。她曾經叫他們親自把行李搬上行李帶，但他竟然以平語回答說：「你叫我搬？你來搬啊。」然後她忍著怒氣，再以親切的語氣跟他說：「不好意思，要客人您親自搬上來。」然後他跟旁邊的女工作人員說：「妳來搬。」在飛機上，他也經常把香口膠周圍吐。

圖中人物與事件無關（《Radio Romance》劇照）

某已解散女團像惡霸

김수달最後要爆料的，就是一名來自已解散女團的成員。她表示，跟這位成員說話的時候，有種「跟學校裡面的惡霸說話」的感覺，表情非常兇惡。而後來新聞亦有說，原來她以前真的是一位學園惡霸，被爆涉嫌校園暴力事件。