Bigbang 4成員涉嫌7宗罪　粉絲湧太陽IG留言：繼續支持你

2007年出道的韓國組合Bigbang，原本屬於韓國人氣最高的組合之一。但自成員相繼入伍之後，醜聞便爆過不停，8年間4名成員涉嫌犯了7宗罪，當中只有太陽是清白。

Bigbang（facebook@BIGBANG）

「YG毒庫」又多一人中招

Bigbang的所屬公司YG娛樂，曾經是韓國娛樂三大巨頭之一。但自從今年年初，Bigbang的前成員勝利有份經營的夜店Buring Sun被爆涉嫌性招待、提供毒品等罪之後，YG娛樂可說是「永無寧日」，之後再有iKON成員被爆吸毒、Winner成員知情不報等醜聞，就連老闆梁鉉鍚也被捲入「Burning Sun事件」，因而辭去職務。近日，韓媒Channel A再爆出Bigbang成員大聲，涉嫌提供性招待場所。大聲正在服兵役，他透過代理人回應指自己「只是擁有物業，並不知情」。

Channel A日前獨家報道有關大聲涉嫌提供性招待場所的事件

【第一宗罪】大聲：涉嫌提供性招待場所

根據Channel A的報道，大聲一幢位於江南的房子被用作性招待的用途。大聲於2017年10月以310億韓圜（約2億港元）購入該物業。於附近工作的醫院職員更說，「那裡是只在晚上營業的酒店」。正在服兵役的大聲隨即透過相關的房地產代理人回應，指自己只是物業擁有者，與營業並無關係。不過，有房地產專家認為，大聲沒有可能不知道該物業的真實用途是甚麼，「在購入之前一定會去現場視察環境」。

大聲（BIZ ENTER圖片）

【第2宗罪】G-Dragon：吸毒

2011年10月，Bigbang的隊長G-Dragon，因為涉嫌吸食大麻而接受警方的調查。當時，GD在日本開演唱會期間，於夜店吸食大麻被捕。而他事後亦承認有吸食大麻，但當時以為只是一般的煙，並不知道是大麻。不過當時警方念在他是初犯，而且吸食份量很少，所以並沒有起訴他。

G-DRAGON （서경STAR圖片）

【第3宗罪】T.O.P：吸毒

除了GD之外，T.O.P也於2017年被揭發吸食大麻。韓媒Channel A於2017年7月報道指，T.O.P於2016年10月接受首爾地方警察廳毒品犯罪搜查隊的調查，結果為呈陽性。最後，法院判決T.O.P有期徒刑10個月，緩刑2年執行。

T.O.P (한국일보圖片）

【第4至7宗罪】勝利：性招待、逃稅、挪用公款、偷拍及分享性愛片段

前成員勝利有份經營的夜店「Burning Sun」，自年初被爆出暴力事件後，便被各大傳媒緊緊咬著。警方其後以涉嫌參與性招待、逃稅、挪用公款、偷拍及分享性愛片段、吸毒、性侵犯等罪名，對勝利進行調查，他也宣布退出Bigbang及娛樂圈。半年後，警方宣布「沒有查到勝利吸毒或性侵的證據」。不少韓國人都對警察失去信任，直指他們「無能」。不過，逃稅、挪用公款、偷拍及分享性愛影片等罪名仍未有判決，相信勝利也難逃一劫了。

勝利（STAR TODAY圖片）

粉絲湧太陽IG留言

5名成員有4名也涉嫌或確認犯罪，當中只有太陽是清白。他和閔孝琳拍拖4年多，並於2018年2月3日正式結婚。在公開承認戀情後，太陽曾經多次在節目上公開提及另一半，大曬幸福感。在大眾眼中，太陽也是一名非常愛妻子的好男人。在Bigbang成員相繼被爆出醜聞後，大批粉絲湧至他的IG留言表示「很想他」、「會繼續支持他」、「只剩哥哥一個可信」，並希望他好好照顧自己。