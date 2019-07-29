【煙火大會】日本晴空塔放煙花變大爆炸？　引發網民爆笑改圖

每年盛夏，日本各地都會舉辦花火大會，規模盛大的煙花匯演，吸引了眾多國內外遊客參觀。觀眾們一見到多達 2 萬發煙花在半空綻放，都紛紛拿起手機，將煙花綻放的美麗一瞬留在相片裏。想不到卻出人意料，明明這麼有詩意的一個畫面，卻有一位網民的一張相片毀了！

著名花火大會引人參觀

這一場位於東京墨田區舉辦的隅田川花火大會，舉辦場地正好位於東京的知名景點晴空塔附近。多達2 萬發煙花升上半空，與晴空塔相映生輝，美麗的畫面吸引了不少國內外客人到場參觀。

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放煙花拍出來像大爆炸



但眾所周知，煙花的畫面一向都難捕捉，要拍到一張滿意的相片更是難上加難。這位日本網民本來是想要用晴空塔來作為相片背景，襯托出煙花的色彩，卻想不到拍出來的效果卻「意料之外」！

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大家要注意啊！這幅是網民拍下的原圖。（Twitter@@karashitan88）

日本網民爆笑改圖

明明是一個花火大會，拍出來卻像晴空塔爆炸，這個拍攝技能真的是太神乎其技了。這麼好的改圖素材，日本網民又怎麼會放過呢？有網民將晴空塔改為火箭升空，又有網民改為哥斯拉火燒晴空塔，每一幅改圖都讓網民笑爆嘴！

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+ 3 + 2

大家看完這麼多網民改圖後，還記得晴空塔本來的樣貌嗎？小編擔心大家不記得，所以特意預備了晴空塔的樣貌。大家快點進來看看，洗一洗眼睛吧！