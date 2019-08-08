車銀優、徐康俊樣貌零死角　6名最常被拿作「整容範本」的韓星

韓國是一個非常注重外表的國家，所以整容對他們來說並不是一件大事。有「臉孔天才」之稱的韓國偶像車銀優，是現時其中一個最熱門的「整容範本」。除了他之外，近期最受韓國男士歡迎的「樣子」，還有以下這5名的韓星！

車銀優（fantagio圖片）

【1】車銀優

1997年出生的車銀優，屬於偶像組合ASTRO的成員，同時亦是一名新晉演員，近期於古裝劇《新入史官丘海昤》擔任男主角。有「臉孔天才」之稱的他，外貌幾乎是無可挑剔的完美，無論從哪個角度看，也是「零死角」！

+ 2

【2】徐康俊

1993年出生的演員徐康俊，13年於劇集《心懷叵測的恢單女》飾演一名喜歡年上女的弟弟，因而得到了「國民年下男」的稱號。出道7年，曾經挑戰過很多不同的角色，最近於劇集《Watcher》飾演一名冷酷警察，演技再次受到肯定。

+ 3 + 2

【3】朴寶劍

93年出生的演員朴寶劍，是行內有名的「禮貌boy」，形象非常正面。在2017年憑著《回答吧1988》和《雲畫的月光》等劇集人氣急升，今年更和宋慧喬合作，拍攝劇集《男朋友》。除了待人有禮和演技好之外，長相像可愛狗狗的他，也是「攻陷女心」的秘訣！難怪會成為這麼多男士心目中的「wannabe」樣子。

+ 2

【4】朴敘俊

現年30歲的演員朴敘俊，自2011年出道以來，一直都很受觀眾歡迎。他曾經出演過多套人氣劇集，其中於去年播出的劇集《金秘書為何那樣》中飾演一名「高富帥」總裁，令他增加了不少女粉絲。他亦曾經參演綜藝節目《尹食堂2》，展示了自己的外語能力。

【5】南柱赫

94年出身的演員南柱赫，不單擁有帥氣外表，他的身高更高達1.88米，加上鋼條型身材，不愧是模特兒出身！不笑的時候，他總是給人一種冷冰冰的感覺，但笑的時候讓人覺得他是個陽光男孩。擁有多種魅力的他，難怪會令韓國男士羨慕！

【6】丁海寅

去年憑著劇集《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的演員丁海寅，雖然現年已經31歲，但因為皮膚超好，加上迷人的笑眼，令他看上去非常童顏。近期他於劇集《春夜》再與「年上女」韓志旼合作，令他成為了新一代「國民年下男」。