阪急・阪神電鐵宣佈10月改站名　「梅田」變「大阪梅田站」更清晰

大家去大阪遊玩的時候，有沒有發現梅田區域周邊有多達8個站，令人感到混亂呢？看來阪急電鐵及阪神電鐵願意接納民眾的意見，由10月1日開始就會將「梅田站」的站牌更改為「大阪梅田站」，令遊客到訪大阪時更加清晰。

梅田周邊車站名稱（其中JR北梅田站預計將於2023年啟用）（開罐製圖）

梅田周邊車站多 遊客容易生誤會

大阪站與梅田站區域一帶是西日本最大的鐵路網，各個鐵路公司都在梅田周邊建設車站，至今在梅田區域周邊有多達6個以「梅田」命名的車站。

經過多年建設，各個車站之間已經連接多間商場及大廈，路線錯綜複雜，對不少遊客而言是個恐怖的迷宮。遊客同時認為作為西日本交通樞紐的梅田站，並沒有註明地名「大阪」，令不少遊客「不知道梅田站是否位於大阪中心」，為此感到十分困擾。

易名「大阪梅田站」 減低遊客誤會

阪急電鐵及阪神電鐵收到了遊客意見，為了讓遊客能夠明確了解「梅田車站位於大阪市的中心」，因此決定將於10月1日開始將「梅田站」正式易名為「大阪梅田站」，同時位於京都的河原町站也會用同樣邏輯，易名為「京都河原町站」，希望遊客能夠避免因尋找車站出口而費時失事。

阪神電鐵（上）與阪急電鐵(下)的新站牌，將會在「梅田」前加入「大阪」一詞，方便遊客辨別地方。（網上圖片）

日本網民反應激烈

有日本網民對於這次更改站名非常興奮，因為居住關東地區的他到關西工作多年，還是有「為什麼JR大阪站的旁邊會是其他鐵路的梅田站呢？」的疑問。現在更改為「大阪梅田站」，一眼就能了解梅田站的地理位置，十分方便貼心。

但有讚賞聲音的同時，也有大阪的網民卻認為這個做法有點多此一舉。他在Twitter表示，以往與朋友見面的時候會直接問：

在哪一個梅田站啊？

但現在就要改口變成以下問法，相當麻煩。

要在梅田站還是大阪梅田站啊？大阪梅田站的話又是哪一個大阪梅田站啊？

有網民在Google地圖上圈出梅田周邊的車站，並指出以上車站在日常生活中都統稱為「梅田站」（Twitter）

究竟大家下次去旅行的時候，是要去梅田站還是大阪梅田站、大阪梅田站、東梅田、西梅田還是快將啟用的北梅田站呢？還是你其實是想去一街之隔的大阪站呢？大家在阪急電鐵及阪神電鐵更改站名之後有比較清晰了嗎？留言跟朋友討論一下吧！