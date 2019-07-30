阪急・阪神電鐵宣佈10月改站名　「梅田」變「大阪梅田站」更清晰

開罐
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大家去大阪遊玩的時候，有沒有發現梅田區域周邊有多達8個站，令人感到混亂呢？看來阪急電鐵及阪神電鐵願意接納民眾的意見，由10月1日開始就會將「梅田站」的站牌更改為「大阪梅田站」，令遊客到訪大阪時更加清晰。

梅田周邊車站名稱（其中JR北梅田站預計將於2023年啟用）（開罐製圖）

梅田周邊車站多　遊客容易生誤會

大阪站與梅田站區域一帶是西日本最大的鐵路網，各個鐵路公司都在梅田周邊建設車站，至今在梅田區域周邊有多達6個以「梅田」命名的車站。

經過多年建設，各個車站之間已經連接多間商場及大廈，路線錯綜複雜，對不少遊客而言是個恐怖的迷宮。遊客同時認為作為西日本交通樞紐的梅田站，並沒有註明地名「大阪」，令不少遊客「不知道梅田站是否位於大阪中心」，為此感到十分困擾。

易名「大阪梅田站」　減低遊客誤會

阪急電鐵及阪神電鐵收到了遊客意見，為了讓遊客能夠明確了解「梅田車站位於大阪市的中心」，因此決定將於10月1日開始將「梅田站」正式易名為「大阪梅田站」，同時位於京都的河原町站也會用同樣邏輯，易名為「京都河原町站」，希望遊客能夠避免因尋找車站出口而費時失事。

阪神電鐵（上）與阪急電鐵(下)的新站牌，將會在「梅田」前加入「大阪」一詞，方便遊客辨別地方。（網上圖片）

日本網民反應激烈

有日本網民對於這次更改站名非常興奮，因為居住關東地區的他到關西工作多年，還是有「為什麼JR大阪站的旁邊會是其他鐵路的梅田站呢？」的疑問。現在更改為「大阪梅田站」，一眼就能了解梅田站的地理位置，十分方便貼心。

但有讚賞聲音的同時，也有大阪的網民卻認為這個做法有點多此一舉。他在Twitter表示，以往與朋友見面的時候會直接問：

在哪一個梅田站啊？

但現在就要改口變成以下問法，相當麻煩。

要在梅田站還是大阪梅田站啊？大阪梅田站的話又是哪一個大阪梅田站啊？

有網民在Google地圖上圈出梅田周邊的車站，並指出以上車站在日常生活中都統稱為「梅田站」（Twitter）

究竟大家下次去旅行的時候，是要去梅田站還是大阪梅田站大阪梅田站東梅田西梅田還是快將啟用的北梅田站呢？還是你其實是想去一街之隔的大阪站呢？大家在阪急電鐵及阪神電鐵更改站名之後有比較清晰了嗎？留言跟朋友討論一下吧！

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