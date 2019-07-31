【逃犯條例】中大生籲停辦迎新營籌組罷課 「Ocamp不能抽離社會」

有中大生於Facebook專頁CUHK Secrets 發文指，大學迎新營應停擺或轉型，又指「如果OCAMP都唔敢停擺、轉型，談何叫大人罷工」。 帖文發布不到 14 小時，已獲1.1千個讚好及52個分享。

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有中大生呼籲停辦迎新營 改為籌組罷課



有中大生以《如果OCAMP都唔敢停擺/轉型，談何叫大人罷工》為題，於CUHK Secrets 發文指，大學迎新營目的在於「係你讀大學前啲有大學經驗嘅人同你玩幾日，等你知咩叫大學，甚至(或者更重要嘅係)大學生究竟係咩」，故「Ocamp一定要回應社會」。發文學生指，目前不少迎新營籌委仍花不少時間在準備遊戲，「如果可以停擺，改做投入運動，可以一定投入更多動能、同人入去運動到」。文中又指，「因為 SU （學生會）講明會發起罷課，已預計九月應該係罷課期」，所以「原定OCAMP日子應該組織新生、動員新生投入罷課同運動」。



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發文的中大生又反駁迎新營「加公民教育元素」一說指，迎新營本應該要有公民教育元素，對於有同學取笑迎新營的「正氣」和「理念」表示不解。文中又指，出於觀感考慮，有示威者仍在囚，「大型玩樂係咪應該停止，當作表態也好，令大家知道「我們與義士同行」都好」。加上近日有團體發起罷工，發文學生指「如果我哋班大學生都仲玩緊 ocamp，點樣同所謂「大人」講要罷工」，「人哋罷工都要拎份工、前途作賭注，我哋付出嘅只係畀嘅錢同時間」。

（中大政政系會馬活言提供）

停辦迎新營 同學意見各異



帖文於CUHK Secrets專頁發布不到 14 小時，已獲1.1千個讚好及52個分享。有學生留言指，「認真啊，咁嘅時勢仲吃喝玩樂，對得住前線抗爭犧牲嘅人？」、「考慮九院會師政總？再約埋友校同學仔一齊八大會師政總？」。



亦有人指不同意停辦迎新營，「Ocamp還ocamp，參與政治運動，本來係個人選擇同志向，冇大台」、「點解要罷 O camp？以前我地中途出去探訪老人院做義工。O camp 根本就係探討作為大學生既身分同意義同埋協助適應去進入社會，社會議題無可避免」、「當然，係需要當中有相關反思嘅，我不嬲都好同意ocamp 當中增加更多對社會以及政治嘅關注，更何況而家港難當前⋯但係起碼，我哋有冇需要，剝奪一整年人，玩ocamp嘅權利呢？當我哋會慨嘆 fm 們無得去會師係錯失一種回憶時，咁樣我哋因為剝奪佢哋玩ocamp嘅選擇又過意得去咩？」