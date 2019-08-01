【逃犯條例】大學熱議應否罷搞迎新營　退營生：時間放有意義地方

《逃犯條例》修訂風波持續發酵，中大校園近日就應否停辦迎新營引起同學熱議。有學生於Facebook專頁CUHK Secrets 中，倡議迎新營應停擺或轉型。學生反應各異，有學生發文表示已退出迎新營；亦有學生指罷搞迎新營行為霸道。

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中大生發文指退出迎新營



昨日(31日) 有學生於 Facebook 專頁 CUHK Secrets 中，以為《如果OCAMP都唔敢停擺/轉型，談何叫大人罷工》為題，倡議迎新營應停擺或轉型，引起迴響。其後更多學生以「#OCAMP倡議討論」的主題標籤延續相關討論。



有中大生於 CUHK Secrets 專頁發文指，已通知營長退出迎新營，「就算宜家 Ocamp 順利進行，大家都唔會有 mood 」，又引述迎新營營長表示，「其實佢都冇心機再搞 Ocamp，佢想將時間同金錢擺係更加有意義嘅地方，但係都仲係有啲爸媽好期待玩Ocamp，佢唔可以咁唔負責，只可以繼續頂落去」。發文學生又指，「大組長唔方便講罷 Ocamp，輔員係唔係應該考慮下Quit Camp呢？」



帖文發布12小時後，獲1.4千個讚好及29個分享。有網民留言指「支持你嘅決定，佩服你既勇氣」、「搞清楚少少罷課、罷工或者罷 O'Camp 本來嘅意義先⋯⋯就好似反國教、雨傘期間，罷課不罷學，都係一種表達方式」、「其實可唔可以係Ocamp 加一啲環節，咁ocamp目的都唔係淨係玩，可以幫助佢成為一個會思考嘅大學生、準成人」。



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有不少中大生以「#OCAMP倡議討論」的主題標籤延續相關討論。有反對「罷Ocamp 」的學生發文指停辦行為霸道，「雖然搞手係有權決定搞唔搞，但你用你嘅權力要所有freshman 為咁你嘅政治取向，冇左Ocamp呢個experience，再睇返你班友成日滿口民主、乜一百種聲音，都幾搞笑」。

中文大學學生會會長蘇浚鋒回應《香港01》記者查詢時指，未收到有書院停辦迎新營的消息。對於有關罷課安排，蘇浚鋒指因形勢持續變化，學界暫時未有共識，焦點仍集中於8月5日的三罷行動。



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