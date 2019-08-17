假如坐1年監可換10億韓圜　韓國大學生會如何選擇？　結果竟然⋯

6百萬，對香港人來說可能不算是很大的金額，但絕對也不是小數目。如果有人給你6百萬，但代價就是替他坐1年監，你願意嗎？就以上問題，韓國法律機構「THE GOOD LAW」近日訪問了3千多名韓國大學生，到底他們的選擇是？

6百萬vs坐1年監，你會如何選擇？（《機智牢房生活》劇照）

「如果有人給你10億韓圜（約港元670萬），但你要替他做代罪羔羊坐1年監，你會如何選擇？」韓國法律機構「THE GOOD LAW」去年4月25日就以上問題，訪問了3656名大學生，近日發表相關結果。結果顯示，每10名受訪者中，有5名就表示「拿錢然後去坐監」。

《機智牢房生活》劇照

在3656名受訪者中，有1879名都選擇「坐1年監」，佔了51.39%，而1756名則「拒絕坐監」，佔48.03%，另有21名無回應。選擇坐監的人有以下的反應：「成世都未必賺到10億，當然要去」、「1年比想像中快過」、「我會懷著感恩的心去」等，都是十分正面、積極的回應。

flickr@YunHo LEE

相反，拒絕為錢去坐監的人則有以下表示：「會留案底的話絕對不會去」、「如果要背負甚麼性罪行也太羞恥了吧，絕對不會去」、「我代替他去坐監，不就是代表犯罪的人繼續在社會活動，太危險了」等負面的反應，亦認為不應為錢埋沒良心。