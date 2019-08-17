【拍拖要考牌#8】政見不同注定只能分手？　網民、專家8招教拆彈

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《想停止的瞬間：About Time》劇照

情侶政見不同而爭拗 網民：睇到好唏噓



逃犯條例反修例風波持續兩個多月，社會氣氛緊張。也許少不免和身邊的人因政見不同而爭拗。網民「多情豬八戒」於連登討論區中表示，「身邊多咗情侶因為最近嘅事感情深厚咗，覺得一齊經歷咗好多、打完一場又一場嘅仗；同時又有很多因為政見唔同而日嘈夜嘈、瀕臨分手，真係睇到好唏噓。」



網民又分享三個小方法，當遇到同另一半政見不同時可如何處理，又勉勵同行者「條路可能仲好長好長，有時都唔知會點行、可以點做。但真心希望有情人都可以一齊努力行落去」。

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前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍(Anita)指，若心儀對象政見不同，勉強拍拖只會增加矛盾，除非大家在立場上願意互相遷就，否則難有好結果，「不少情侶政見都是一致，因為拍拖前都會談及政治議題，當發現大家政見完全不同，基本上很難走在一起。」



Anita 建議，單身人士第一次約會時，應避談金錢觀及政治取態等敏感話題，到第三至四次約會才稍稍討論是最佳時機。到時雙方可閒聊最近新聞熱話，若發現彼此政見南轅北轍，切勿開展戀情。

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另一位 HKRD 極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，拍拖前應先在價值觀有共識，若雙方有少許矛盾，在這階段大家可求同存異，給予時間互相了解價值觀是否配合。情侶就政治議題爭持不下肯定會影響雙方感情。Yubi 建議，「雙方遇上政治分歧應分開冷靜一下，之後作深入溝通從而獲得共識。最重要是不要忘記過往對方的優點及彼此之間的回憶。」Yubi亦在【拍拖要考牌#4】中分享5個化解矛盾化解矛盾。



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Anita 補充，若發現對方家長都有不同政治取態，請不要「硬碰硬」，而「事實上，長輩都會有一套固有的思想，你可以將自己的立場表達出來，但不需爭持不下，或試圖去改變對方想法，否則會影響大家的關係」。