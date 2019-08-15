韓網民鬧爆賴冠霖、Lay等「護旗手」偶像　香港粉絲脫飯毀周邊

自6月起，香港社會因「逃犯條例」被嚴重撕裂，掀起的風波至今仍然未解決。中國官媒《人民日報》日前於微博上發起「#我也支持香港警察」的活動，目前已有7百多萬人轉發，當中包括不少赴韓發展的偶像，例如LAY、賴冠霖等等。事件亦引起不少韓國網民不滿，留言叫他們「回中國」。

賴冠霖、LAY等人於自己的SNS（微博、IG）轉發支持警察的帖子

8月13日，大批示威者於香港機場聚集，其間分別有一名被懷疑是公安的內地男子、以及一名來自《環球時報》的內地記者，被示威者包圍質問，最終由救護員送院。內地官媒《人民日報》於事件發生翌日於微博上帶起「#我也支持香港警察」熱話，至今已有超過7百萬人轉發，當中包括不少赴韓國發展的偶像，例如EXO的LAY張藝興、WANNA ONE出身的台灣藝人賴冠霖等。

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畢竟是在韓國發展的藝人，消息傳出後，隨即有很多韓國媒體報道，因而引起了韓國人的關注。不少韓國網民批評這些來自中國偶像，留言「滾出韓國」、「回中國生活」。另一方面，亦有人認為他們也不是出於本意地發聲，認為他們「應該是受中國政府威脅」。

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而在香港，有不少粉絲對偶像發表支持警察的言論表示失望，更揚言要「脫飯」。不少人把平時珍而重之的周邊拿出來破壞，亦有不少人表示可以「免費送出周邊」。

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另一方面，雖然香港出身的Jackson、Lucas仍未就「支持警察」之事上表態，但他們早前響應微博的「我是護旗手」活動，已經惹來不少港人不滿。目前為止，仍然未就任何政治立場表態的香港韓星，有CLC的Elkie和本月少女的ViVi。