日本警察截查少女拒出示委任證　網民鬧爆：誰知你是否玩Cosplay

撰文：抹茶仔
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現今世代流行Cosplay，從網上就能入手各種制服，稍加改良就能幾可亂真。因此在街上看到公職人員，亦不能掉以輕心。
日本一名女生要求縣警出示身份證明被拒。（Twitter@Naaaaa_17JK）
日本縣警拒出示身份證明
近日日本一名少女於Twitter發文，表示自己被疑似靜岡縣警察截查時，要求對方出示警察手帳（類似香港的委任證）遭拒。
而且該名人士眼神及語調兇惡，更一度強調懷疑她是通緝犯，令少女因過度恐慌落淚。
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網民鬧爆：警察有義務出示證明
該帖文一度被瘋傳，影片現已破百萬觀次數及1.5萬次轉推分享。
不少網民不滿該名警察的態度，表示警察有義務出示身份證明，又呼籲該名少女向縣警本部投訴，並感嘆現今警員素質低落。
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Twitter原文
自分の身分は名乗らない(先に説明した通りってのは、前動画ので証拠はないけど取り締まれるからさっさと身分証出せってこと)— な〜ちゃん(17歳JK) (@Naaaaa_17JK) August 13, 2019
本物の警察かもわからないし、住所知られて家に…とか、怖くて身分証なんて見せられないしで泣いてたら
あなた誰。指名手配犯とか言われて疑われて？こんなの怖すぎない？ pic.twitter.com/EQdtgQhEa2