日本警察截查少女拒出示委任證　網民鬧爆：誰知你是否玩Cosplay

開罐
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現今世代流行Cosplay，從網上就能入手各種制服，稍加改良就能幾可亂真。因此在街上看到公職人員，亦不能掉以輕心。

日本一名女生要求縣警出示身份證明被拒。（Twitter@Naaaaa_17JK）

日本縣警拒出示身份證明

近日日本一名少女於Twitter發文，表示自己被疑似靜岡縣警察截查時，要求對方出示警察手帳（類似香港的委任證）遭拒。

而且該名人士眼神及語調兇惡，更一度強調懷疑她是通緝犯，令少女因過度恐慌落淚。

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網民鬧爆：警察有義務出示證明

該帖文一度被瘋傳，影片現已破百萬觀次數及1.5萬次轉推分享。

不少網民不滿該名警察的態度，表示警察有義務出示身份證明，又呼籲該名少女向縣警本部投訴，並感嘆現今警員素質低落。

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Twitter原文

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