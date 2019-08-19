【818集會】香港和平集會成日本熱話　網民：證明大家都不是暴徒

開罐
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逃犯條例修訂爭議持續，昨日（18日）民間人權陣線於維園發起和平集會活動，完結後主辦單位公布約有170萬名市民參與，事後集會人士陸續散去，未有出現大型警民衝突。

集會相關片段亦於網上廣傳，不少正關注事件的日本網民表示十分支持。

昨日大批市民參與維園集會，一度迫爆銅鑼灣、天后等地。（盧翊銘攝）

成Twitter、論壇熱話

除了日本知名網上討論區「2ch」出現大量相關帖文外，香港眾志常委周庭分別在昨日下午及今早於Twitter分享818集會片段，引起日本廣大網民熱烈討論。

日本網民：證明大家都不是暴徒

由於是次和平集會與早前發生的各種警民衝突形成強烈對比，不少日本網民對至今仍能動員170萬名香港市民參與和平集會而感到詫異。

同時亦大讚香港人爭取民主的決心，認為是次集會「是人類的奇蹟」、「是真正的民意」，紛紛表示支持。

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