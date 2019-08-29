【韓流日常】華語圈偶像撐警現「脫飯潮」　分析迷妹脫飯4大原因

近日不少華裔韓流偶像於SNS上響應「護旗手」活動，有的更發表支持港警言論，引起不少港台韓粉絲不滿，甚至出現集體脫飯潮。除了因偶像與自己的政見不同之外，還有哪些原因導致迷妹踏上脫飯之路？

組合EXO的中國成員LAY張藝興於IG上貼出撐警宣言，引來大批港台粉絲脫飯

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

相信韓粉都知道「脫飯」是甚麼意思吧？脫飯即是指，不再喜歡某明星，亦不再是他的粉絲。踏上脫飯之路，可以是突然間造成，亦可以是長年累月的原因造成。試過脫飯的各位，當時是因為以下哪一個原因脫飯呢？

GOT7的香港成員王嘉爾JACKSON日前到南美舉行演唱會時，把五星紅旗披在身上，並高呼「call me China man」。（微博＠C-1_ ）

【1】政治立場不同

雖然不少人認為「娛樂」和「政治」是兩回事，不應該相提並論，不過事實上，不少藝人都會就社會大事發表自己的意見，每次都會引來大批支持或反對的人湧到其SNS下留言，開展罵戰。近日，就有不少華語圈內的韓流偶像，因響應當「五星紅旗的護旗手」以及「我也支持香港警察」的活動，被香港、台灣，甚至韓國粉絲批評，不少粉絲甚至於IG上發起「毀週邊」活動，揚言要脫飯。

除了中港台問題之外，韓國本土的偶像亦有因為政治立場而被粉絲批評，甚至脫飯。例如近日日韓爆發貿易戰，原本有日本和韓國國籍的藝人江南，近日宣布放棄日本國籍後，被大批日本粉絲湧到其IG批評；女團SECRET的前成員全烋星於IG上發表為韓國慰安婦平反的言論，亦被大量日本粉絲批評。

【2】醜聞

時下有不少年輕人追星，作為公眾人物其行為對大眾，特別是青少年的影響很大，偶像一旦做錯事的話，亦會為粉絲帶來負面的影響。而且，喜歡一位明星，除了是因為欣賞他於音樂上的才華之外，其實亦是對他的人格一個肯定。如果他們一旦犯罪或做錯事的話，一定會受到大眾的批評。例如Bigbang的前成員勝利，於年初開始不斷被爆醜聞，更被警察調查，指他涉嫌逃稅、參與性買賣、吸毒等罪，不少粉絲都馬上和他劃清界線。

勝利（nine stars圖片）

此外，鄭俊英、崔鍾訓、Roy Kim等人亦涉及偷拍及分享性愛影片，令他們的形象大受打擊，並已退出娛樂圈。雖然HIGHLIGHT前成員龍俊亨後來被證實並無參與其中，但大批粉絲認為他知情不報實為不對，紛紛脫飯並揚言只會支持4人的HIGHLIGHT。

【3】飯圈管理不善

就算知名度不高的明星，也會有屬於自己的粉絲後援會。後援會是集合了所有粉絲的地方，不少相關的活動都會在後援會進行，包括抽現場放送的名額等重要資訊、關於明星的行程、明星發放福利等。後援會對每個明星來說，都是非常重要而且必備的東西。不過，不少經紀公司卻沒有妥善管理後援會的運作，甚至還提供資訊給私生飯，令飯圈變質。

女團Lovelyz

去年6月12日，女團Lovelyz於某咖啡廳進行直播後，與在外面等候的私生飯見面，並進行小型的見面會。不少粉絲斥責公司做法，變相鼓勵私生飯跟蹤藝人行程。另外，不少粉絲亦爆料指經紀公司經常向私生飯提供非公開行程的情報，對其他粉絲而言完全不公平。

Lovelyz

【4】偶像實力不足

作為韓流偶像，跳舞、唱歌、才氣都是缺一不可的元素。不過事實上，的確有部分偶像欠缺這些元素。雖然某些粉絲當初是因為他們完美的外表而喜歡上他們，但久而久之，粉絲們會發現就算光有外表好看，也不能代替實力的差距。不過，實力總是能夠靠練習來提升，只要給粉絲展示努力改善的一面，通常粉絲都會繼續支持他們！

雪莉（SPORTSCHOSUN圖片）

其實，散漫的態度才是令粉絲卻步的真正原因！過去曾經有不少偶像被批評於表演時「hea跳hea唱」，散漫態度令粉絲也忍不住埋怨。例如f(x)的前成員雪莉，多次於表演時被拍到hea跳，惹來爭議，她最終更選擇退團。