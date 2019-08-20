【肥關內臟事？】萬年肚腩　盤骨臃腫　日本大熱兩招輕鬆變纖腰

肚腩，可不是肥仔肥妹的專利，其實有不少纖瘦人士亦有，而且這團與身材不相稱的贅肉還會令整體觀感更差。 但是，為何有些人總是減不掉那該死的肚腩仔呢？原來有機會與內臟下垂有關！

相信不少體型纖瘦也有肚腩仔問題。（Pinterest）

內臟下垂令腰圍、下圍變粗大？！



內臟下垂，即是內臟從「本來的正確位置」往下掉，不但可能會擠壓成肚腩，甚至會陷進骨盆，造成髖部擴大變寬，導致腰圍及下身看起來超臃腫。



而內臟下垂成因主要包括老化、運動及肌力不足、姿勢不良、骨盆歪斜等等。

纖瘦如AV界的長腿女神 橋本有菜亦有小肚腩。 （Twitter@Arinahashimoto1）

當中老化更是內臟下垂的最主要原因，內臟會隨著年齡增長而下垂，即是「你現在沒有，不代表將來沒有」，所以還是要花工夫預防的！



日本大熱兩招抗內臟下垂



近日日本Twitter熱傳兩招有效對抗內臟下垂的體操，瞬間已突破4萬轉推分享，不少網民表示超感興趣，難怪自己怎麼減也減不掉肚腩。



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原來內臟下垂有機會令下盤變寬，令下圍看起來超腫... 女生們可要多加操練預防了！

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