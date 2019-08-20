【肥關內臟事？】萬年肚腩　盤骨臃腫　日本大熱兩招輕鬆變纖腰

開罐
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肚腩，可不是肥仔肥妹的專利，其實有不少纖瘦人士亦有，而且這團與身材不相稱的贅肉還會令整體觀感更差。

但是，為何有些人總是減不掉那該死的肚腩仔呢？原來有機會與內臟下垂有關！

相信不少體型纖瘦也有肚腩仔問題。（Pinterest）

內臟下垂令腰圍、下圍變粗大？！

內臟下垂，即是內臟從「本來的正確位置」往下掉，不但可能會擠壓成肚腩，甚至會陷進骨盆，造成髖部擴大變寬，導致腰圍及下身看起來超臃腫。

而內臟下垂成因主要包括老化運動及肌力不足姿勢不良骨盆歪斜等等。

纖瘦如AV界的長腿女神 橋本有菜亦有小肚腩。 （Twitter@Arinahashimoto1）

當中老化更是內臟下垂的最主要原因，內臟會隨著年齡增長而下垂，即是「你現在沒有，不代表將來沒有」，所以還是要花工夫預防的！

日本大熱兩招抗內臟下垂

近日日本Twitter熱傳兩招有效對抗內臟下垂的體操，瞬間已突破4萬轉推分享，不少網民表示超感興趣，難怪自己怎麼減也減不掉肚腩。

↓↓↓點擊圖片觀看教學↓↓↓

原來內臟下垂有機會令下盤變寬，令下圍看起來超腫... 女生們可要多加操練預防了！

Twitter原文

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