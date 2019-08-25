【ARuFa】公園搖搖馬被惡搞成「全裸痴漢」　小孩仍敢騎嗎？

相信大家小時候都在公園玩過搖搖馬，為吸引小朋友，搖搖馬一般都設計成各種可愛的動物。但若果變成奇形怪狀的話，小朋友們還夠膽玩嗎？

公園的搖搖馬相信是不少人的童年回憶。（オモコロ）

將自己變成搖搖馬



日本惡搞達人ARuFa近日又有新搞作，他想製作出大人跟小孩也能享受的搖搖馬，結果變將自己變成搖搖馬...（完全無法理解）

ARuFa決定將自己變成搖搖馬。（オモコロ）

爆笑製作過程



製作方法十分簡單，從網上買個全新的搖搖馬，再將自己各身位部位的照片貼上去，結果變成超畸形的噁心玩意...



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+ 5 + 4 + 3







實際上動起來是這樣的

（オモコロ）

ARuFa：「唉唷唷~」

（オモコロ）

ARuFa其後找來同事的5歲兒子來試玩，男孩表示「...」

（オモコロ）

「快來騎我吧~」

（オモコロ）

男孩：「好恐怖...」

（オモコロ）

起初小男孩完全不敢騎，但經過ARuFa拼命遊說後，終於踏出了第一步。

（オモコロ）

小男孩：「哦~！！！」

（オモコロ）

小男孩似乎樂在其中，表情亦慢慢起變化...

（オモコロ）

快要被玩壞了

（オモコロ）

小孩已經完全暴走了，像換了一個人似的。

（オモコロ）

看著別人騎自己騎得這麼爽，究竟甚麼感覺呢...

（オモコロ）

就結果而言，ARuFa這次算是十分成功吧...



如果大家在公園看到這東西的話，會有興趣試騎一下嗎？

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