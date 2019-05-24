【韓流日常】當兵都要被私生飯追？！　私生飯心理大解透

「私生飯」是指喜歡入侵藝人私生活的歌迷，是讓偶像都討厭的麻煩人物。他們不分晝日地跟著自己喜歡的明星，掌握他們的一舉一動，甚至送血書、潛入家中，嚴重侵犯他人的私隱。 最近，正在當兵的韓星梁耀燮，亦受到私生飯騷擾，所屬公司發聲明警告粉絲節制行為。到底私生飯是抱著甚麼心態呢？

大熱《她的私生活》中，亦有「私生飯」的出現。

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當兵都被追

組合HIGHLIGHT的成員梁耀燮正在服兵役當義警。所屬公司Around Us日前於社交網站貼出公告，呼籲粉絲別前往梁耀燮工作的地方騷擾他：「雖然梁耀燮正得到大家溫暖的關心，但希望個別粉絲別再表現出過分的關心。如果是偶爾在街上遇上，拍照放上SNS是可以的，但於粉絲之間刻意分享這種情報，造成很多人特地於工作時間去找他。對他的同事造成很大滋擾。」不少粉絲指，前往騷擾他的，都是「私生飯」。

不少人在網上發文指在街上偶遇梁耀燮

90年代已經出現

「私生飯」即是無條件追著自己所喜歡的明星的極端粉絲。私生飯的起源，其實從「偶像」開始興起時已經出現。90年代中期，韓國樂壇開始興起像H.O.T一樣的偶像組合，而「粉絲團」文化亦開始興起。粉絲團內某部份的「熱血飯」，除了追偶像的官方行程之外，還會到偶像的宿舍、公司前等待。當時，這班粉絲被稱為「追明星私生活的粉絲」。久而久之，「私生飯」這個詞語便衍生出來。他們會到一些有一定人氣的組合的宿舍樓下，一直等到偶像出來。曾經有不少偶像組合因為「私生飯」的問題被迫搬遷宿舍，包含東方神起。當時金在中的私生飯竟然潛入宿舍，將在中的睡相偷拍下來。



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EXO、WANNA ONE「私生飯」極多 送血書未夠激 最極端行為是...

金在中被私生飯拍下睡相

接近犯罪的行為

每個粉絲都會想和偶像親近一點，這點是可以理解的，但問題是私生飯所用的方法實在太極端了。根據韓國媒體「레이디경향」的報道，不少私生飯的行為與犯罪是沒有分別：「他們將自己穿過的內衣放進偶像的袋內，又會通宵在偶像家樓下監視他們；有些人將偶像宿舍門口的鑰匙複製，偷偷進入宿舍，安裝偷拍攝錄機，監視偶像的一舉一動，亦會在停車場安裝攝錄機查看偶像甚麼時候回家。」這些行為嚴重侵犯了藝人的私生活。有些人甚至試過將自己的指甲留長，然後刻意在偶像身上留下自己的「印記」，甚至試過打了偶像一巴掌，作出人身攻擊。

Wanna One出身的朴志訓曾經被私生飯弄傷手指

的士、一般粉絲助長私生飯

為甚麼「私生飯」會愈來愈多？其實一直都有不少人「助長」私生飯。私生飯最重要就是跟著偶像的行程，所以交通工具對他們來說是很重要的東西。近年來有不少「私生的士」在業內營運。在2012年，單是在首爾，就有超過一百台專門接私生飯生意的的士。私生的士半天可賺20萬won（港元1400），一整天能賺40、50萬won（港元2800至3500），比起接一般的客人，的確是能賺到更多錢。除了的士之外，其實一般的粉絲都有份在助長這種「贊助私生」的風氣。隨著年紀的增長，私生飯也要維持生計，不少人會給錢一般的粉絲，然後像「現場直播」一樣，取得偶像實時的行動資訊。

在偶像家門口等，是私生飯常見的行為。（《回答吧1997》劇照）

私生飯的心理

到底一般的粉絲為甚麼會演變為「私生飯」？作為「粉絲」，一開始都以抱著「想和偶像親近一點」的心態，但當這份野心愈來愈大，就會開始產生一種「要和別的粉絲不同」的競爭心態。通過和偶像的接觸、磨擦，實現一種以為自己和明星有一種特別關係的想法，久而久之便會陷入這種錯誤的理解。他們很享受看到當偶像看見自己出現時的反應，不論是好的還是壞的。不過如果偶像持續無視他們的話，他們會做其他東西來刺激偶像，令他們注意自己。他們非常著重這種「和偶像的情分」，令他們做出很多過分的行為，甚至要侵入偶像的私生活去滿足自己。

除此之外，他們會於網上發布一些「關於偶像的高級情報」（跟蹤或潛入偶像宿舍而得來的情報），企圖向外界炫耀自己的「威水史」，但這些行為卻令他們和一般粉絲的矛盾愈來愈深。簡單來說，當私生飯其實也是一種「強迫症」，他們把自我看得太重要，強迫別人關注自己，而且於生活中缺乏愛和關心。

金寶拉於《她的私生活》中飾演一名「私生飯」（《她的私生活》劇照）

得寸進尺的心態

一名自稱曾經當過私生飯的人，以匿名的身份回答了一條於內地網站「知乎」有關私生飯的問題。他表示，自己在中學時因為外表問題經常被別人嘲笑，之後他發現了某某韓國偶像的歌，便開始每天聽他的歌、看他的綜藝，慢慢便開始飯上了他，開始了追星生活。第一次當「私生飯」，是一次從機場開始追行程的經驗。「追車」為他帶來了前所未有的快感，「不知為何，台上光鮮亮麗的偶像給予我快感，而台下那個偶像彷彿給予了我另一種快感，每次看到他台下的樣子我都會興奮無比，是興奮而不是激動或快樂。」而這種快感就成為了他「得寸進尺」的野心，繼續當私生飯的生活。

《她的私生活》劇照

其實喜歡的早就已經不是舞台上的愛豆（偶像）了，而是一種偷窺欲，沾沾自喜。 私生飯

「愛豆跟我本來就是生活中無關的人」

該名匿名的用戶亦有分享自己如何脫離私生圈子的經歷。「當時我跟的愛豆（偶像）活動期結束，他說他兩個星期沒有睡過自己的床，我也是一樣。」看到鏡子裡面的自己一臉憔悴，他萌生了一種「要和自己說說話」的想法。吃過早餐後，他想了又想，覺得「生活還是要繼續下去」，於是便把手機所有追星的軟件、電腦裡面的照片也刪掉，還將家裡所有海報、周邊也扔掉。

而那些一直跟他追星的「朋友」，並沒有因為他失蹤了幾天而關心一下他，第一時間是問他「還跟不跟」。他頓時發現原來自己這段日子的生活，都是被愛豆控制著，而且還是自己自願的。他慢慢開始「戒掉」有愛豆的生活，開始認真讀書、做運動、打工。開始了正常的生活後，他才覺得甚麼是輕鬆，也發現「愛豆跟我本來就是生活中無關的人」。