香港麺屋武蔵「珍珠沾麵」　湯加杏仁奶用飲管　記者實試伏唔伏？

日本的珍奶狂熱最反攻到香港！近日香港拉麵店麵屋武蔵推出「珍珠沾麵」，在沾麵汁中加入珍珠，《開罐 Opener》記者Ruby去了實試！

珍珠汁沾麵套餐售80元，另收加一服務費。（吳嘉俊攝）

日本麺屋武蔵6月推出珍珠沾汁麵大受歡迎，最近香港分店都有引入，由即日起至7月14日，所有分店都有供應。珍奶配搭沾麵，單是想像已感覺「恐怖」，《開罐 Opener》記者Ruby為大家親身試試有無伏！

想知好不好吃，向下看實試影片！ （所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。）

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【注意位1】每天限量發售，售完即止

香港麵屋武蔵各分店每日只限量供應10客珍珠沾汁麵，所以如果想試，就要預早去食！Ruby在星期二中午12時去到青衣分店，成功落單，但約1時Ruby就聽到店員說已售罄！沾麵套餐售80元，留意返，有收加一服務費，所以埋單要88元！

（吳嘉俊攝）

【注意位2】並不是奶茶味！

珍珠沾汁麵的沾汁看起來超像珍珠奶茶吧！這個色澤是以鰹魚及豆乳熬煮而成，其實喝起來味道是鹹的，有點像面豉湯，絲毫沒有奶茶的味道，期望落差超大！

（吳家俊攝）

【注意位3】倒入杏仁奶後，湯味道超怪

店員教路，最後要將杏仁奶加入沾麵汁，再以粗飲管當珍珠奶茶飲品喝。但Ruby發現，在吃完沾麵之後，沾麵汁裡面浸滿了蔥油雞的洋蔥、蒜、蔥等，喝起來口感超怪。再加上這樣喝起來，鰹魚湯味道仍然很重，當飲品就太鹹了。

（吳家俊攝）