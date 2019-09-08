日本大熱減肥法　一招減肚腩　女生實測兩星期腰圍勁減7.5cm

近年夏季女生流行穿露臍裝，但要駕馭這種服飾，先決條件就是要擁有一條纖腰！ 但對於又懶又貪吃的女生來說，要保持體態絕不容易。近日有日本節目介紹一招新式腹肌訓練法，超簡單就能快速收腰，輕鬆消滅肚腩仔！

逆腹肌訓練做法超簡單，只需向後仰。（節目截圖）

簡單一招超強收腰效果



日本節目《林先生が驚く初耳学》近日介紹一招新式腹肌訓練法，名為「逆腹肌」訓練。顧名思義，逆腹肌是反向鍛鍊腹肌的訓練，與一般向前摺曲身體的訓練不同。



醫生表示平時的腹肌訓練（如Sit-up）只是鍛鍊表面的腹直肌，而逆腹肌則能有效鍛鍊深層的腹橫肌，達致超強的收腰圍效果。



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實測兩星期腰圍激減7.5cm



節目亦找來6位體型豐滿的女生進行測試，將她們分成兩組：一組只做普通的Sit-up；另一組則做逆腹肌訓練。



完成為期兩星期測試後，發現每天做逆腹肌訓練的女生，平均腰圍減幅比做Sit-up的大得多。



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每天做3組，每組10次，每次10秒，算起來只需5分鐘。而且連躺也不用躺，隨時隨地都能做，大家不妨試試吧！記得分享給朋友一起奮鬥！