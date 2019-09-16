【Pokemon】小智苦等22年終奪聯盟冠軍　回顧歷代7隊參賽陣容

撰文：抹茶仔
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自1997年《Pokemon》動畫開播以來，經歷了22個年頭，前後共參與7場聯盟大賽，小智日前終於奪得首個冠軍了！
（Twitter@poke_times）
於昨日（15日）放映的《精靈寶可夢太陽&月亮》第139話「誕生！阿羅拉的霸者！！」中，主角小智終於擊敗勁敵格拉吉歐，奪得首屆阿羅拉寶可夢聯盟冠軍。
這次決賽對戰模式為3 V.S. 3，小智派出美錄梅塔、比卡超、鬃岩狼人（黃昏形態）；格拉吉歐則派出銀伴戰獸、索羅亞克、鬃岩狼人（黑夜形態），最後小智的鬃岩狼人（黃昏形態）險勝對手的鬃岩狼人（黑夜形態）。
不少粉絲認為小智早該在XY奪冠。（精靈寶可夢XY）
回顧歷代7隊陣容
雖然小智奪冠的確值得高興，但亦有不少網民表示失望，認為這回的陣容、故事性、對手都是歷代最弱，好像完全否定過去作品，有種故意讓小智贏的感覺。而且以往歷屆聯盟都是6對6，今屆只是3對3，導致冠軍含金量備受質疑。
不少人亦直言接受不了新畫風，笑言小智是以顏值換取苦等多年的冠軍。
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其實小智早於橘子聯盟奪冠，可惜不是國際性的大聯盟，但當年陣容亦十分亦得回味！（Twitter@KurohigeGoGo）