令人感動落淚VS令女傷心流淚　網民爆笑分析新海誠與伊藤誠的分別

說到誠哥，香港人必會想起李超人。而日本亦有兩位成就非凡的誠哥，一位是著名動畫導演 新海誠；另一位是 「食女無數」的渣男 伊藤誠。

新海誠（左）為日本著名動畫導演；伊藤誠（右）為遊戲《School Days》主角，著名二次元渣男。（資料圖片）

新海誠與伊藤誠的9大分別



近日一名熱愛伊藤誠，連網名也叫作伊藤誠的網民於Twitter發文，表示發現有人分析「自己」與新海誠的分別，內容超級爆笑。



其後該文馬上被瘋傳，瞬間破萬次轉推分享，亦有網民繼續羅列兩者之間的分別。

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+ 15 + 14 + 13

作為一個二次元角色，能這樣遺臭萬年，也算是另類成功吧...

（資料圖片）

伊藤誠是著名18禁遊戲《School Days》男主角，玩家能控制他與各女生發生關係，甚至一腳踏多船。



最為人熟悉故事有多個結局，包括兩位女主角 桂言葉、西園寺世界會黑化，最後會用各種殘忍手法殺害伊藤誠及情敵。

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