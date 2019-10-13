【韓流日常】韓國被稱「示威之國」　3件事看集會遊行特色

因《逃犯條例》引起的風波，超過100天尚未平息，韓國資深演員金義聖近日更親自來港，為節目取材。其實韓國也是「示威之國」，由1980年發生「光州民主化運動」開始，韓人多次為爭取民主而站出來。《Opener》記者將透過3次近代的民主運動，分析韓國人抗爭的特色和成功原因。

16年反朴集會現場／연합뉴스圖片

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

去年近7萬次遊行集會

韓國除了是以K-POP著名之外，亦有「示威之國」的稱號。根據韓國警方公布的數字，去年於全國舉行的遊行、集會有68,315次，比前年（25,154次）大幅增加了58%，而在首爾平均每天就有30次遊行或集會舉行。1987光州民主運動後，韓國的民主抗爭運動未有結束。以下，《Opener》記者將透過3件事，分析韓國爭取民主背後的特色和成功的原因。

2014年悼念世越號集會／Yonhap news圖片

【1】2002年女生被美軍輾斃

2002年6月13日，兩名女學生辛孝純與沈美善於楊州市被駐韓美軍的裝甲車輾斃，當場死亡。雖然韓國要求美國放棄審判權，但美國以SOFA條款（駐韓美軍地位協定）拒絕，並於11月宣布判決，認為事件純屬交通意外，肇事的兩名美軍均被判無罪。事件隨即引起了韓國人的憤怒。1萬名民眾於12月7日手持蠟燭聚集於首爾光化門外，要求徹底調查事件以及嚴懲肇事者，成為了韓國史上首次「燭光集會」。

2002年12月7日，1萬名民眾聚集於光化門外抗議／《韓國日報》圖片

事件發生10年後，韓國與美國修訂《SOFA》，規定如果犯罪者為美軍，韓方於美方正式起訴前可以將犯人引渡。不過這場長久的抗爭，可說是仍然未結束。這些年間，韓國民眾一直致力爭取於事發地點興建紀念碑以及和平公園，最終於2017年被落實方案，可說是離成功邁進了一大步。負責統籌的「美善、曉順紀念碑設立委員會」認為，此項目不單只是為了讓世人將此事銘記於心，更大的意義是為了令事件的真相可以盡快查明，亦希望韓美能建立更平等的關係。

圖中為之前一直沿用的臨時紀念碑／Yonhap news圖片

【團結就是力量】

此事可以體現到韓國人團結一致的精神。兩名韓國少女被美軍意外輾斃，可說是死得不明不白，但肇事的人卻得不到應有的懲罰。雖然知道面對的是美國這個「天朝大國」，但韓國人並沒有退縮，這些年間一直將事件銘記於心，全國上下一心為受害者真心感到惋惜，甚至連K-POP偶像歌手也無懼受制栽，EXID、Oh My girl等歌手組合臨時集體罷演2017年舉辦的駐韓美軍紀念音樂會，以顯示對事件的悼念和不滿。

當晚歌手仁順伊雖然有到場，但她於台上向觀眾道歉，表示自己不會獻唱

【2】2008年反對入口美國牛肉

2008年5月，韓國政府宣布與美國達成共識，美國將向韓國出口30月齡以下的牛肉。消息傳出後，不少韓媒指這些出口的牛肉是很大機會有瘋牛症，甚至連美國人自己也不會吃，這些指控引起了韓國人的恐慌，亦令他們紛紛上街抗議政府入口美國牛肉。整場示威活動由5月2日開始，至8月15日結束，持續超過100天。其中6月10日的示威活動，是繼1987光州民運後，首次有示威活動突破100萬人參加。

2008年6月10日，全韓國集會高達100萬人次

【堅持終令政府道歉】

警察在鎮壓期間，曾經動用水炮車、警棍等武器，造成多名示威者受傷。有報道指有警察於3米範圍內向示威者直線水炮，有示威者因而失明、耳膜永久性受損等。不過，這些暴力鎮壓不但無助減低韓國人站出來抗議的動力，反而令越來越多人反思時任韓國總統李明博的施政問題，由5月2日至6月10日連續1個多月，韓國人每天無間斷地於光化門進行集會。李明博最終向全國人民道歉，表示自己在簽署協議前沒有充分理解民意，並承諾會向美國要求保證入口的牛肉為30個月以下，減少染上瘋牛症的機會，而時任總理韓昇洙亦問責下台。

時任韓國總統李明博就事件向全國民道歉／뉴스시圖片

【3】2016年彈劾朴瑾惠

2016年10月開始，陸續有韓媒報道指時任韓國總統朴瑾惠縱容好友崔順實於幕後干政，成為了一場超過20個星期的抗爭運動的導火線。由16年10月29日，至17年4月，每個週末都有數以萬計的民眾於光化門聚集，表達他們要求朴下台、及要求國會彈劾朴等訴求，其中12月3日的集會更有232萬人參加。最後，朴成為繼盧武鉉之後第二位被彈劾的韓國總統，並被判監25年，而她的好友崔順實亦被判監20年。

反朴集會／kknphoto@kyunghyang

【燭光集會象徵和平非暴力】

這一場持續超過20個星期的抗爭運動中，沒有出現過一名傷者，示威者一直都是非常自制、非暴力、和平地表達訴求。以上這3場活動的共通點，就是它們都以「燭光集會」的形式進行。燭光最大的象徵就是「非暴力」。不過頭兩場運動都因為有激進示威者以及暴力鎮壓的警察出現，導致雙方受傷，只有2016年的運動沒有造成任何人命傷亡，顯示了韓國人懂得與時並進，能靈活改變抗爭模式的優點。

除了蠟燭之外，於演唱會才會出現的發光頭飾亦廣泛出現在是次運動中／vod.co.kr圖片

除此之外，是次運動的每一場集會，都有像參加慶典的氣氛。參加的市民除了手持蠟燭之外，有些人還會把演唱會用的發光頭飾戴在頭上，亦有人會自製各種不同的橫額、海報、公仔到場，並模仿朴瑾惠、崔順實等人。除此之外，不少藝人歌手更會到場表演助慶，彷彿令人忘記這場是一場抗爭的集會，有著非常歡樂的氣氛。

現任南韓總統文在寅亦有去參與集會

文在寅優化示威環境

現任韓國總統文在寅，於上任後便致力把示威環境優化，盡量配合人民的需要。他曾經表示，認為政府不應該花太多警力於示威活動之上，建議警察應該減少使用水炮車等用於鎮壓驅趕的武器，並於示威現場派「談判專家」，減少示威者與警察直接接觸的機會，而且他亦把申請集會的手續變得更簡單，以及放寬限制，令民眾可以集會的地方變多。