【9.8集會】韓記者被警察推撞後疑發生罵戰　韓網民意見極端

大批市民日前（9月8日）參與於中環遮打花園舉行的「香港人權與民主祈禱會」，集會結束後仍有大批示威者聚集金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶，至晚上警方再次於銅鑼灣施放杖催淚煙驅散人群。一名韓國記者於銅鑼灣採訪期間，疑被警察推撞感到不滿，一度與警員以韓語對罵，有關片段成為韓國網上熱話。

一名韓國記者9月8日於銅鑼灣採訪期間被警察推撞／YouTube@SocREC社會記錄協會@CHING

因修訂《逃犯條例》而引起的風波持續3個月尚未平息。有網民日前（9月8日）發起於中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，並以「流水式」自行到美國駐港領事館請願，以表達支持美國通過香港人權法案的訴求。集會結束後，不少示威者於金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶聚集。一名韓國記者於銅鑼灣採訪期間，被站在後方、手持盾牌的警員推撞後，疑因不滿警方的行為，以韓語大聲呼喝及辱罵對方，被罵的警員以模仿其說話的方式回應。

韓國記者喝罵「不要推我」

從「SocREC社會記錄協會@CHING」拍攝的影片所見，當時大批手持盾牌的警員，正於銅鑼灣一帶向前推進。期間一名韓國記者站在警察前方，疑因為阻礙警方行動而被推撞。該名記者情緒激動，不斷以韓語大聲呼叫：「我不是正在走了嗎？叫你們不要推我！白癡！」，甚至以韓語的粗口辱罵對方。而在後的警員亦不斷以盾牌推撞他，並指令他「快點走」。

不少韓國媒體也有報道此事，引起了韓國人的關注。韓網民的意見大致分為兩派，有人認為「警察不該對記者使用武力」，另一方面亦有人認為「是該名記者錯在先」。

↓↓↓即睇韓網民的意見↓↓↓