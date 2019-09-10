8月曾來港採訪　韓記者憶述示威情況：警察在屋頂向人直射催淚彈

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香港《逃犯條例》風波自6月起至今尚未平息。事件受國際關注，不少外國記者專誠來港實地取材，希望能將最真實的情況傳遞給讀者。韓國YTN電視台於8月曾經派出多名記者來港採訪，當中有3名記者近日於新聞節目上大談採訪情況。

曾於8月來港採訪的3名YTN記者／YouTube@YTN NEWS

8月內兩度派記者來港

韓國YTN電視台，於8月內兩度派記者來港探訪，他們分別是於8月16至20日來到的攝影記者朴在相（譯音）、採訪記者金大根（譯音），以及8月30至9月3日來到的採訪記者李慶國（譯音）。金大根表示當時情況很混亂，加上他們手機的數據已經用完，在緊急情況下只能用電話連接韓國那邊的直播。

金大根當時的採訪情況／YouTube@YTN NEWS

憶述採訪時的情況

3名記者都於不同的時間到港採訪，所看到的東西也大有不同。其中李慶國笑言，以為自己於退伍後都不用再接觸化學劑，想不到要在香港再次感受催淚彈的痛苦。睇片了解他們的所見所聞！

除了採訪情況之外，3名記者還說了很多關於香港情況的「金句」。《Opener》為大家節錄10句最精警的句子，click入去睇睇！

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