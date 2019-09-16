【逃犯條例】金義聖來港採訪　5件事證明是專幫弱勢的大好人

韓國資深演員金義聖，日前為拍攝MBC時事節目《探查企劃 Straight》而到訪香港示威現場，他表示，想令更多韓國人知道香港的實際情況。雖然金義聖於韓國電視或電影圈子內專門飾演「壞蛋角色」，不過他私底下其實是一名專門幫助弱勢社群的大好人。

金義聖昨日（15日）現身港島，期間以擁抱支持多位市民。（余睿菁攝）

【1】聲援世越號死者家屬

2014年造成304人罹難的「世越號海灘」，發生至今已經超過5年，真相仍然是個謎團。不少媒體報道指事故發生後，政府沒有立即派員進行搜救工作，更有人質疑整場事故為時任總統朴瑾惠因信奉邪教而安排一場「活人祭祀」。金義聖一直非常關注世越號事件，他曾經於2016年前往探望當時正於光化門抗議的世越號死者家屬，他將相片上載至Facebook ，並說「因為要拍攝所以現在才來了。我仍然沒有忘記，不是，是無法忘記」。

facebook@김의성

【2】參與雙龍汽車無故解僱員工示威

韓國雙龍汽車於2009年無緣無故解僱5900多名員工，被解僱的員工於工廠內靜坐77天抗議，期間被警察暴力打壓，亦有96人被捕，其中工會主席韓相均（譯音）更被判監3年，事件造成22人死亡。事件發生10年，工會終於於2018年承諾會將全部解僱員工於2019年內復職。10年間，抗爭一直未有停下來。而金義聖更於2014年時，於光化門展開「一人示威」，於嚴寒下舉著牌子站在光化門，希望能替這些員工發聲。

huffingtonpost圖片

【3】為慰安婦發聲

韓國與日本因歷史、慰安婦等問題，多年來爭議不休。金義聖曾經於2018年，為當時已經92歲的慰安金福東（譯音）站出來，進行1人示威，並指「我希望的只是很小的東西。只求日本政府能夠承認當時是日本的責任，道歉，並請求我們的原諒」。而且他還將由雙龍汽車復職員工製造的一輛汽車送贈予慰安婦。

金義聖將汽車送贈慰安婦

【4】發聲撐SANA

韓國人氣女團TWICE的日籍成員SANA，於今年4月30日，發文感嘆平成時代的結束，隨即激怒了不少韓國網民，批評她身為韓團成員，不應該在官方帳號上發表這些言論，更有人直言要脫飯，甚至要求SANA退團。加上近日韓國發起罷買日貨、罷去日本等活動，令韓國人「仇日」情緒十分高漲。不過「心水清」的金義聖就在7月於Facebook上發言撐SANA，表示「為甚麼要讓SANA退團」、「要驅逐的應該是那些土著倭寇」。

「安倍在跳躍，為甚麼要SANA退團 應該要驅逐土著倭寇吧」／Facebook@김의성

【5】撐港人爭取民主

因《逃犯條例》引起的風波至今仍未平息，金義聖日前更因為拍攝時事節目親身到香港示威現場採訪，坦言「希望能讓韓國人知道更多」。其實金義聖一直都非常關心香港的局勢，他不時於IG上發表支持港人爭取民主的言論。雖然每次都引來不少內地網民湧到其IG留言，展開罵戰，不過他並沒有介意，而且還曾經發起「eye4hk」活動，收集世界各地支持者遮著右眼拍攝的照片，以示對港人的支持。