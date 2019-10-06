日本女生最想擁有臉孔Top10　本田翼得第4│29歲以下演員限定

現時高人氣的女優們，不但演技了得，而且外貌也要有觀眾緣。不但要高顏值，還要有獨特的魅力及辨識度，以感染觀眾。 也許有不少女生曾經幻想過，若自己擁有她們的美貌，到底會過著怎樣的人生呢？

（ランキングー）

日本女生最想擁有臉孔Top10



日本網站「ランキングー」近日進行「投胎重生後最想擁有的臉孔」投票，讓10至40代女生選出最渴望擁有的臉孔。



不過，候選名單為29歲以下的女演員，因此不會看到新垣結衣、石原聰美、北川景子等等榜霸，因為她們都超過30歲了...

【10】波瑠



第10位是一直給人高貴感覺的波瑠，雪白的肌膚加上大眼睛，成熟的感覺加上自然的演技亦俘虜不少女粉絲，10月開播的日劇《G弦上的你和我》也能欣賞波瑠的演出。

+ 3 + 2

【9】吉岡里帆



第9位是在日清どん兵衛廣告中，與星野源合作而爆紅的吉岡里帆，在廣告中扮演超可愛的狐狸成功俘虜全國男生。曾為寫真偶像的她身材亦十分好，也是女生所憧憬的對象。

+ 5 + 4 + 3

【8】土屋太鳳



第8位是一直給人陽光正能量感覺的土屋太鳳，形象十分健康正面的土屋也有不少女粉絲。

+ 6 + 5 + 4

【7】新木優子



第7位是愈來愈紅的新木優子，平時看起來像冰山美人，但笑起來也十分治癒，10月開播的《前男友狂》也是她初次主演黃金時段的日劇。

+ 6 + 5 + 4

【6】廣瀨愛麗絲



第6位是熱愛二次元的廣瀨愛麗絲，雖然名字跟外貌酷似混血兒，但她其實是100%日本人，這種鼻高眼大的美貌自然也是女生追捧的對象。

+ 6 + 5 + 4

【5】山本美月



第5位是集可愛兼美貌於一身的山本美月，曾於東京超級模特兒大賽奪冠的她當然令一眾女生羨慕不已！

+ 6 + 5 + 4

【4】本田翼



第4位是被演藝事業耽誤的電玩高手 本田翼。充滿活力又可愛的她一直深受國民歡迎，早前Line Mobile系列的廣告的可愛舞蹈亦令人印象深刻！

+ 6 + 5 + 4

【3】有村架純



第3位是國民女友 有村架純。無論在笑或認真時都同樣可愛的她人氣一直保持高企，這清純治癒的天使臉蛋，試問有哪位女生不想擁有呢？

+ 6 + 5 + 4

【2】中條彩未



第2位是九頭身模特兒 中條彩未。相信香港人對她都不會陌生，有大大小小的化妝品廣告也能看到她的身影，近期日劇《白衣的戰士》亦令她人氣急升。

+ 6 + 5 + 4

【1】廣瀨鈴



第1位是廣瀨愛麗絲的妹妹 廣瀨鈴！自《海街女孩日記》後一直紅到現在，長短髮、任何妝容都能完美駕馭，令日本女生們超羨慕！

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