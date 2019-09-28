5年前爆紅混血蘿莉進化後靚過周子瑜？　網民驚訝：哪像13歲啊...

撰文：抹茶仔
最後更新日期：
2014年，有位德日混血的8歲女孩接受日本電視節目訪問，因為其甜美外表及天使般的笑容而意外爆紅。
近日她再度成為全城熱話，全因她以驚人的速度成長，現已變成人氣長腿模特兒，看起來完全不像13歲。
Sakura 5年前曾接受電視節目訪問，因其天使臉孔爆紅。（節目截圖）
5年前意外爆紅
這位小女孩叫Sakura Kirsch，2014年曾接受日本電視台節目《ネプ&イモトの世界番付》訪問，因其可愛臉孔及天使笑容爆紅，獲不少網民大讚，表示她潛力無限。
（Instagram@sakura_kirsch）
5年後變長腿模特兒
5年後，Sakura果然不負眾望，自小已展現優良基因的她現已長到166cm高，更擁有一雙長腿。正在瑞士居住的Sakura近期回到日本兼職做模特兒，被選為年度時尚活動「TGC teen 2019 Summer」的模特兒，成為日本時尚界新寵。
↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓
+27
+26
+25
近日有網民翻出當年節目的舊照，感嘆她基因強大，同齡的日本女生完全無法與之相比，不敢相信她只有13歲。
亦有網民認為她年紀輕輕，各方面都這麼成熟，擔心她很快會開始劣化。
有網民貼出同齡的日本模特。（2ch論壇）