文具控必入手　7款日本設計創意文具推介　刨鉛筆居然掉花瓣！

全因日本文具的設計有創意之餘外形美觀，文具店是不少朋友遊日的必到地方。最近網上又開始掀起了購買文具風潮，《開罐Opener》為大家精選7款精美日本文具，精美的設計絕對讓你充滿自信地帶回學校或辦公室！

【1】TRINUS花色鉛筆

「從筆上散落的櫻花花瓣」

要是厭倦了平平無奇的顏色筆，不妨入手這款花色鉛筆，為你的生活注入一點生氣。TRINUS花色鉛筆一套共5色，5隻顏色分別代表不同花的品種。在你第一次刨筆時，你才第一次感受到它的魅力。因為曾經被我們厭惡的筆屑，居然化成了花瓣，散落在桌子上。

+ 2

【2】Shachihata Artline BLOX 積木組合筆

「淡化文具與玩具的界線」

如果對收納有一種執著，這款積木組合筆的筆身上有著積木紋路，能夠將同系列的筆拼接成有效幫助收納與攜帶的形狀。

同樣地，你也可以將積木組合筆拼接成更誇張的形狀，比如在課堂上拼接成1米高的筆，或者用來砌成戰鬥機模樣，讓你一瞬間成為眾人焦點。

+ 2

【3】KUTSUWA磁吸橡皮擦

「實用與搞怪的完美平衡」

保持著日本職人的態度，一件普通的擦膠，也能夠改良成一件實用而搞怪的磁吸橡皮擦。只要使用大叔的禿頭輕輕一掃，就能夠將桌上的擦膠屑輕易吸起；再輕按一下，就能夠將吸起的擦膠屑彈走，讓你的桌子永遠保持乾淨。

還有更多精美文具，透過日本的創意改造，成為了實用與美觀並存的文具產品。想知道還有什麼文具嗎？快點擊下圖繼續看吧！

👇👇👇更多日本精美文具👇👇👇