金義聖採訪香港示威節目10個觀察　形容「港人鬥志不會輕易動搖」

韓國資深演員金義聖於9月15至19日為時事節目《探查企劃Straight》抵港採訪。 該節目日前正式播出，內容除了包括金義聖到訪示威、人鏈活動等現場之外，更訪問了多名大學生、示威者、市民、立法會議員、「721」的目擊者等，多角度分析香港的狀況。

金義聖於9月15日到達金鍾一帶採訪示威現場／《Straight》截圖

韓國MBC電視台的時事節目《探查企劃Straight》日前播出第65集，其中一部份的內容，名為「香港的憤怒」，就是主持之一的演員金義聖於9月15至19日到訪香港的報道。金義聖和記者高恩尚在香港期間，除了到訪各種活動現場之外，為了更全面分析香港的狀況，他們更特地訪問了各個不同的派別的人士，聽取他們的意見。

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金義聖：好奇香港人這樣堅持鬥爭的原因

去完香港實地考察之後，金義聖表示，對香港人這樣堅持鬥爭的原因更加好奇，並想更加深入了解清楚香港的狀況。節目的主持人之一的周鎮宇提出疑問，表示以為行政長官林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》已經算是運動的勝利，節目繼而帶出，7月21日「元朗白色恐襲」事件，才是令香港人憤怒的開始。

金義聖訪問了當日在現場被打傷的前無綫新聞記者柳俊江，他憶述事件時更一度哽咽，表示當時看見有年輕人被打，但自己亦因為被6、7個白衣人圍著而無能為力。除此之外，節目亦詳細報道了8.11太古站、8.31太子站的等事件，指這些都是令香港市民堅持鬥爭的原因。

曾於無綫新聞任職記者的柳俊江接受訪問一度落淚／《Straight》截圖

香港主要媒體只報道示威者暴行

節目亦指，香港最大的電視媒體（畫面顯示為TVB的新聞報道）不斷報道示威者暴力破壞的行為。一名香港市民以韓語接受節目訪問，表示在家看到這些新聞很生氣，「這些不是事實全部的新聞會令人誤會是示威者的錯，令我覺得很冤枉」。

節目亦報道有TVB員工反對TVB報道失實的內容／《Straight》截圖

金義聖：爭取民主並不是屬於別人的事

記者高恩尚提出有關10月1日（中國國慶70周年），會派出軍隊鎮壓香港的憂慮。不過，金義聖認為，香港人爭取民主的鬥志不會輕易被動搖。他亦表示，很多人曾經說他應該多關心自己國家的事，而不是跑去關心別人的事。不過他認為，爭取自由、民主並不是別人的事，這些都是作為人最基本的權利。