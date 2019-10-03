【找數真漢子】日男為Like狂向網民挑機　結果輸到懷疑人生

社交媒體現已成為人們生活的一部分，除了關注朋友及社會最新動態外，分享自己的美好生活，「呃吓Like」也是必要的，特別是現時網紅輩出的時代，Like數可是十分值錢！

這位挑機哥原本尚算眉清目秀。（Twitter@masi_2222）

日本挑機找數真漢子



近期日本出現一位「挑機哥」，先後多次於Twitter向網民下戰書，例如表示夠2萬讚好數的話，就會將自己頭髮染成紅綠燈般的顏色。

果真變了紅綠燈...（Twitter@masi_2222）

愈玩愈大



當然，「睇人XX最開心」，這種小瞧網民力量的人一般都不會有好下場。



之後他愈玩愈大，結果亦「愈輸愈甘」，染髮、剷頭、剃眉都滿足不了他，最近更在額頭玩「紋眼」，變成龍珠裡的天津飯。



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+ 8 + 7 + 6

雖然他呃Like的動機十分明顯，但這種說到做到的精神也十分值得敬佩。



網民看得開心，他又賺得人氣，也算是雙贏吧！畢竟他也犧牲了不少呢！

Twitter原文