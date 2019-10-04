周子瑜、Jennie成韓國整容範本？醫生：鼻子到下巴距離短更可愛

韓團魅力不限舞台上的表演，就連團員們的長相也讓許多粉絲嫉妒，甚至成為整形範本。一名整容醫生便透露，眾多女韓團裡，就有3位特別突出，甚至還分析她們的五官比例為何能博得整形仿效的頭銜，就讓我們一起來看看吧！

TWICE周子瑜：倒三角臉型 鼻子到下巴距離短更顯可愛

若將臉以髮際線到眉間、眉間到鼻尖、鼻尖到下巴分成三等份，子瑜可說是1:1:1理想比例！

周子瑜倒三角面型成「整容範本」。（IG@twicetagram）

此外，醫生指出，因子瑜鼻尖到下巴距離又更短一些，以女性長相而言，整體看來顯得更加年輕、可愛。子瑜自出道以來便獲得廣大粉絲喜愛，尤其在韓國更是男女通殺，在她開口說話之前，光看那雙會漏電的眼睛就讓人徹底愛上她了！醫生也提到，子瑜的鼻頭雖沒那麼翹，但稍微下垂的形狀也讓她擁有心型鼻孔，又讓她可愛的形象更上層樓。

以女性長相而言，子瑜整體看來顯得更加年輕、可愛。（IG@twicetagram）

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Red Velvet Irene：五官堪稱教科書比例 可愛性感兩者皆具

一直被視為團內顏值擔當的Irene也上榜啦！Irene不但是團長，在表演時也時常站C位，由此可見她是臉蛋、才藝兩者兼具。針對Irene可比天高的臉蛋，醫生則說，Irene的五官比例都恰到好處，並沒有哪一個特別突出的完美。此外，Irene的臉型窄又小，根本就是鵝蛋臉最佳代言人！Irene的長相更被醫生喻為整容手術的「教科書範本」，更因為她的鵝蛋臉搭配小而精緻的鼻子，整體感覺遊走在可愛和性感之間，比子瑜的純可愛又多了一點「大人味」！

醫生指Irene的五官比例都恰到好處。（VCG）

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BLACKPINK珍妮（Jennie）：魔鬼中的天使 獨特魅力無法擋

YG大勢女團BLACKPINK四位成員各有眾多粉絲愛戴，而其中的團員珍妮（Jennie）更曾自己出單曲，雖然關於她的新聞從沒少過，但不可否認的是她那一張酷酷的臉就是跟其他偶像不一樣！珍妮的臉跟Irene、子瑜相比更肉一點，笑起來的時候就像童顏app的效果一樣，但不笑的時候又有點性格性格的感覺，總是能完美詮釋各種不同風格的畫風！珍妮跟子瑜都擁有較短的下巴，但珍妮的鼻子才是使一切不同的關鍵所在。醫生表示，珍妮的鼻子很有自己的特色，也正是因為如此，珍妮才能遊走於純真、性感、可愛和性格之間。

珍妮跟子瑜都擁有較短的下巴。（IG@jennierubyjane）

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醫生的分析一放上網路，許多網友留言表示：「自己只能重新投胎」，更有網友說子瑜：「氣質和靈性還是子瑜遠遠勝出眾星的原因」。

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