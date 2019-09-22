林明禎一換髮型即變少女漫畫女主角！喪練Rap歌打造神級「舌功」

林明禎徹底改頭換面，新歌〈Whoo〉跳脫舒適圈，曲風與歌唱方式令人耳目一新，且她耗費2天將髮色漂、染成大膽的楓糖斑比色，並綁上俏皮雙馬尾，彷彿是真人版的少女漫畫女主角，另以Oversize的牛仔破褲搭配最顯身材的Crop Top，讓川字馬甲線、小蠻腰一覽無遺。

林明禎一換髮型即變少女漫畫女主角。（IG@minchen333）

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她主動爭取替新歌填詞，透露其中藏有很多小心機：「希望大家好好解讀，自己埋了許多真實發生過的『蛛絲馬跡』，對自己的創作有信心。」此外她相隔2年重返歌壇，自信展現出苦練的饒舌成果，表示：「我為了證明自己可以唱饒舌，工作空檔都在練習！最後在製作會議上，大家一致投票通過！」

林明禎憑傲人物材與美貌被封為「真人版娜美」。（IG@minchen333）

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多棲發展的她累積了許多戲劇、電影作品，近期在電影《新年泰瘋狂》與新加坡、泰國等地的優秀演員合作飆戲，另一部主演的電影《不義之戰》已經在香港、澳門等地上映，她說：「在電影的演出需要不斷的揣摩做功課進入角色，達到導演的要求。」

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