哥哥過份干涉妹妹私生活　放工要馬上回家、不讓交男友、不讓外宿

不少女生都很希望自己能有一個哥哥，因為在漫畫、電視劇中的哥哥，總是會保護妹妹。不過其實不少於現實有哥哥的女生卻覺得有哥哥不是一件好事。 近日，一名22歲的韓國女生於節目《大國民TALK SHOW》上投訴27歲的哥哥過份干涉自己的私生活，甚至還不讓她拍拖！

翻查手機、奪命追魂call

事主李慶珠（譯音）是一名22歲的女生，她有一名27歲的哥哥，因為父母於他們小時候離婚，所以事主一直和哥哥、姐姐、爸爸一起生活，而近年爸爸亦回到故鄉生活，姐姐亦搬出去住，所以只剩下哥哥、嫂子和事主一起住。不過，就算事主長大成人，哥哥對她的監管沒有鬆懈，反而越來越嚴謹。

事主表示，哥哥不時會檢查她的手機對話、銀行戶口、信用卡的交易紀錄。當她和朋友外出吃飯時，哥哥會不斷以電話轟炸她，問她在哪、甚麼時候回家、花了多少錢等等。除此之外，哥哥亦不允許她外宿、去旅行，「總之說甚麼也不允許，下班後只能回家」。

李慶珠／《大國民TALK SHOW》截圖

願望清單：能和男友交往一年

在哥哥的監視之下，慶珠就連朋友也不能見，交男朋友更是天方夜譚的事。所以，她定下的願望清單之中，其中一項就是「能和男友交往一年」。20歲之後，她曾經有一個拍了兩個月拖的男友，而導致他們分手的原因，就是因為「不能經常見面」。現在慶珠正在經營一間拍照Studio，有一次男朋友來了並坐在櫃檯前，哥哥竟然透過CCTV監視他們，並打電話叫他「不要坐在櫃檯」。

慶珠與前男友分手的原因，就是因為哥哥不讓他們見面／《大國民TALK SHOW》截圖

哥哥：我只是擔心她

慶珠的哥哥表示，從來沒有想過妹妹會把這些當為煩惱。他認為，所有有妹妹的哥哥，都會好像自己一樣，經常擔心妹妹。被問到為甚麼要檢查妹妹的手機時，他表示，覺得妹妹「還未懂事」，不懂得分辨誰是壞人，「作為哥哥有責任告訴她這些」。另外，他亦認為，妹妹至今交往過的男朋友，都「沒有正當職業」，而且性格「不太誠實」，所以才不讓她拍拖，「如果有合適的人選，我一定會讓她拍拖的」。

哥哥表示，如果有合適人選，一定會讓妹妹拍拖／《大國民TALK SHOW》截圖

約法三章

慶珠雖然明白哥哥的擔心，但仍然希望他不要再干涉自己的私生活。她於節目上跟哥哥約法三章。第一，希望哥哥不要再於她與朋友見面時打電話騷擾；第二，希望哥哥不要再檢查她的手機；第三，希望哥哥不要再問她把錢花在哪裡。而哥哥則表示會努力改善。主持人之一的李英子則表示，雖然哥哥這樣做是出自好心，但妹妹會感到很大壓力，希望他不要再把妹妹當是小孩子一樣管教。