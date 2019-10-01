宇宙少女是「金手」？　隨便寫的號碼不只一次令粉絲中樂透！

一名韓粉近日於Twitter上分享一件「追星小確幸」事情，引來很多人討論。她是韓團宇宙少女的粉絲，在參加簽名會時，曾經叫過偶像隨便寫六個號碼，竟然就令她中了樂透三獎！

宇宙少女

Twitter帳戶「rorjwl18」日前於自己的平台上分享一件「追星小確幸」事情。她是韓國女子組合「宇宙少女」的粉絲，早前有幸被抽中參加偶像的簽名會。她於簽名會上，請求成員Exy寫6個號碼讓她買樂透，她於專輯上寫了「2、6、11、12、16、25」，並寫著「姐姐，今天也感謝你，樂透加油！下次簽名會一定要來喔」。

Twitter@rorjwl18

近日，這名粉絲突然心血來潮，將這6個號碼拿去買9月28日開獎的樂透。那期的中獎號碼是「2、6、11、16、25、31、特別號碼3」，Exy所寫的號碼，竟然中了5個，令粉絲中了3獎，共獲得1,079,769韓圜（約港元7200）。

Twitter@rorjwl18

消息傳出後，不少網民都直呼「羨慕」。更有宇宙少女的粉絲表示，早前曾經於官卡（官方cafe）上留言叫成員多榮「隨便寫出1至45內6個號碼」，當時多榮寫了「3、5、8、17、22、43」。粉絲用這6個號碼買了9月21日的樂透，亦中了5萬韓圜（約港元330）。

facebook@우정해

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