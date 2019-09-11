《喜歡請響鈴》宋康、《18歲的瞬間》邕聖祐　5大韓劇校園男神

近期不少韓劇都以校園為背景，例如《喜歡的話請響鈴》、《18歲的瞬間》。以下這5名韓劇的校園男神，大家最喜歡誰？

宋康／Naver@Namoo Actors

【1】《喜歡的話請響鈴》黃宣梧（宋康 飾）

NETFLIX原創劇集《喜歡的話請響鈴》，由同名漫畫改編，講述市面上一種新開發的手機程式，如果10米範圍內有人喜歡你的話，手機就會響起來。而宋康飾演的黃宣梧，於劇中是一名模特兒兼富二代，不過因為自小便被父母嫌棄，所以內心一直很渴望被愛。除了「高富帥」之外，對劇中女主角金朝眺（金所炫 飾）更是一片丹心。相信是不少女生夢寐以求的男神類型吧！

+ 8 + 7 + 6

【2】《18歲的瞬間》崔俊宇（邕聖祐 飾）

JTBC劇集《18歲的瞬間》，圍繞一班於千峰高中就讀2年級的學生的故事。其中WANNA ONE出身的邕聖祐，飾演男主角崔俊宇。俊宇是一名被「強制轉學」的學生，雖然本性善良，但由於不善於和別人溝通，所以經常被別人誤會為壞孩子。他於劇中與女主角俞秀彬相戀，不過亦因為其負面的形象，被俞的媽媽強烈阻止他們交往。雖然家境不好，不過他對秀彬非常好，相信不少女生也渴望有這樣的男朋友吧？

+ 13 + 12 + 11

【3】《德魯納酒店》池賢仲（P.O 飾）

剛剛結束的大熱韓劇《德魯納酒店》，竟然也有校園男神的存在？原來就是於酒店當前檯接待員的池賢仲！由P.O飾演的池賢仲，19歲時於625韓戰中死亡，為了等待生前很疼愛的妹妹，所以死後一直在酒店工作。期間為了幫助一名還是學生的酒店實習生，經常穿著舊式校服出現在她的學校中。相信不少女生都很想要一個這麼愛鍚妹妹的好哥哥吧？

【4】《A-TEEN 2》柳周河（崔普閔 飾）

今年年中播放的網劇《A-TEEN》第2季，加入新角色柳周河（崔普閔 飾）後，變得更加有趣，播放期間更掀起一場「競猜女主角到底最後和誰在一起」的熱烈討論。雖然柳周河是新加入的角色，但是他一開始已經喜歡上女主角金荷娜（李娜恩 飾），而且一直對她照顧有加，有甚麼事也會替她出頭，加上其優越的外表，簡直是一眾女生都想擁有的男朋友1位！

+ 5 + 4 + 3

【5】《福秀回來了》姜福秀（俞承豪 飾）

去年播放的劇集《福秀回來了》，講述俞承豪飾演的姜福秀，於中學時期因為被懷疑企圖推同學落樓而被迫退學。幾年後，他再次回到校園繼續讀書，期間竟由中學時期喜歡的女同學孫秀晶（趙寶兒 飾）擔任其班主任。擔任「超高齡中學生」的福秀，雖然一開始並沒有想過要認真讀書，不過因為學校非常腐敗，加上與孫秀間重燃愛火，所以他決定要洗脫自己的罪名，並決心改正學校的錯處。雖然比其他同學年長，不過長得這麼帥，又有霸氣，所以在學校應該會很受歡迎吧？