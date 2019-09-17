節目公開面相最好的男偶像TOP 7　《PRODUCE》系列2名C位上榜！

面相影響人的命運，對於經常需要拋頭露面的明星特別重要。韓國節目《TMI NEWS》近日公開面相最好的偶像TOP 7，其中曾參加《PRODUCE》系列的2名偶像也有上榜。

金曜漢／《PRODUCE X 101》圖片

【TOP 7】金曜漢

在《PRODUCE X 101》中得到最終1位的金曜漢，現時為X1的C位成員。雖然參賽時只當了3個月練習生，但從節目一開始到現在，他的人氣一直也是有增無減。看看面相學家如何評價他的面相！

【TOP 6】崔普閔

今年憑著網劇《A-TEEN 2》而爆紅的崔普閔，是2017年出道的組合Golden Child的成員。眼大大，笑起來連眼睛都會笑，是一種非常討好的長相。面相學家又如何品評他的面相呢？

【TOP 5】宋旻浩

組合WINNER的成員宋旻浩，除了是一名rapper之外，還可以說是一名藝術家。他是綜藝節目《新西遊記》的固定成員，曾經多次於節目內展示過自己的畫畫技術，甚至連途人看過都對他的作品讚不絕口。這種藝術氣質，與他的面相有關係嗎？

【TOP 4】珍榮

組合GOT7的隊長珍榮，是一名標準的美男子。除了是一名歌手之外，近年還挑戰當演員，於電視劇《會讀心術的那個小子》當男主角，獲得不少好評。這種典型的美男面相，有甚麼樣的特質？

【TOP 3】車銀優

「臉孔天才」車銀優，是現時韓國最受歡迎的整容樣本之一。除了唱歌跳舞了得之外，近年來他還非常受電視劇界歡迎，不少改編自漫畫的劇集都希望能讓他來當男主角。面相學家又如何評價他的面相？

【TOP 2】姜丹尼爾

曾參加《PRODUCE 101》第2季的姜丹尼爾，於節目拿到最終1位後，以WANNA ONE的C位成員出道，一直獲得非常高的人氣。雖然WANNA ONE解散後，他曾經與公司發生合約糾紛而「潛水」幾個月，但人氣依然無減，近日更被爆與TWICE隊長志效蜜運中。他的面相與人氣有關係嗎？

【TOP 1】RM

就算平時沒有留意韓流的，相信也聽過BTS這個組合吧？他們的人氣於全世界也十分高企，特別是精通英語的隊長RM，於歐美的人氣特別高。面相學家憑甚麼將他的面相評為第1位呢？